Real Madrid - Sergio Ramos : "Neymar est un top joueur"

Interrogé sur une potentielle venue du joueur du Paris Saint-Germain en cette fin de mercato, le capitaine du Real Madrid a fait l'éloge de Neymar.

Samedi, Sergio Ramos, le capitaine emblématique du , club avec lequel il a notamment remporté quatre Ligues des Champions, avait fait parler de lui en suite à un long entretien accordé au média Esquire Espana. Un entretien dans lequel le Champion du Monde 2010 évoquait la suite de sa carrière et même une potentielle reconversion en tant qu'entraîneur.



Real Madrid - Sergio Ramos : "Je n'exclus pas de devenir entraîneur"

"Je me vois quelques années de plus au Real Madrid. Pour cela, je consacre un effort énorme au maintien de mon niveau physique et je m'entoure des meilleurs préparateurs. Je me vois toujours à la tête de l'équipe, à la fois de l'équipe nationale et du Real Madrid, pour essayer de remporter des titres (...) Je n'exclus pas d'être entraîneur demain", avait ainsi déclaré le défenseur central, non sans une certaine ambition.

"Je l’ai déjà dit, Neymar est un top joueur"

Ambitieux, le compère du Français Raphaël Varane l'est aussi quand il s'agit d'évoquer de potentiels renforts pour la Maison Blanche lors de cette fin de mercato. En effet, Sergio Ramos s'est penché sur la situation de Neymar, toujours désireux de quitter le Paris Saint-Germain avant le 2 septembre. S'il reconnaît son talent, l'Espagnol estime qu'accorder trop d'importance à ces rumeurs est un manque de respect pour les forces en présence.

"Je l’ai déjà dit, Neymar est un top joueur, il figure selon moi parmi les trois meilleurs joueurs du monde. Mais parler d’autres joueurs qui ne sont pas là est un manque de respect envers notre équipe et les nouveaux joueurs qui sont arrivés avec beaucoup d’envie. On verra dans le futur", a ainsi confié Sergio Ramos, samedi, dans des propos relayés par Marca. La fin de ce mercato estival 2019 promet d'être mouvementée.