Real Madrid - Sergio Ramos : "Je n'exclus pas de devenir entraîneur"

Dans un long entretien accordé à Esquire Espana, le capitaine du Real s'est confié sur son avenir, sans exclure la possibilité d'une reconversion...

Capitaine emblématique du , club avec lequel il a notamment remporté quatre Ligues des Champions, Sergio Ramos est considéré par beaucoup d'observateurs comme le meilleur joueur du monde à son poste. Solide dans les duels, toujours bien placé, souvent buteur et leader dans l'âme, celui qui avait été champion du monde avec la Roja en 2010 ne laisse personne indifférent.



À l'aube d'une nouvelle saison sous les couleurs de la Maison Blanche, celui qui a tout connu ou presque au très haut niveau s'est confié en longueur dans un entretien accordé au média ibérique Esquire Espana. L'occasion pour lui de parler de sa vision du joueur professionnel, de ses goûts vestimentaires et de la vie en général, mais aussi de son avenir proche et lointain. Un avenir qu'il imagine évidemment en lien avec le Real Madrid.

"Je n'exclus pas d'être entraîneur demain"

"Je me vois quelques années de plus au Real Madrid. Pour cela, je consacre un effort énorme au maintien de mon niveau physique et je m'entoure des meilleurs préparateurs. Je me vois toujours à la tête de l'équipe, à la fois de l'équipe nationale et du Real Madrid, pour essayer de remporter des titres", a notamment confié le partenaire de Raphaël Varane dans l'axe de la défense. Avant d'évoquer une potentielle reconversion.

"Aujourd'hui, être un athlète d'élite me fait perdre toutes les heures et celles qu'il me reste sont destinées à ma famille. Je ne peux pas vous dire ce qu'il se passera demain, mais j'ai envie de rester connecté au monde du sport. Je n'exclus pas d'être entraîneur demain, mais c'est audacieux de le dire. On verra", a ajouté Sergio Ramos. Au vu de son tempérament sur les terrains et de son expérience, il y a fort à parier que l'Espagnol serait un entraîneur qui saurait se faire respecter... Suffisant pour parvenir à se réinventer ? L'avenir nous le dira.