Quand Neymar avait failli signer au Real Madrid à 14 ans

Le journal Marca s'est entretenu avec un membre du staff du Real qui a raconté comment Neymar avait failli signer à Madrid à ses 14 ans.

Les rumeurs envoyant Neymar rejoindre le cet été se multiplient, mais ce n'est pas la première fois que le Brésilien est proche du club madrilène.

En effet, Neymar était également venu faire un essai dans la capitale espagnole à l'âge de 14 ans, mais n'avait pas quitté Santos pour autant. Et avait fini par signer à Barcelone quelques années plus tard.

L'un des entraîneurs qui dirigeait les essais des jeunes recrues au Real Madrid a parlé de cette expérience au journal Marca et a expliqué pourquoi le joueur ne s'était pas joint aux merengue à l'époque :

"Je suis allé au vestiaire pour accueillir le garçon, comme nous le faisions avec tout le monde », a déclaré l'entraîneur que Marca ne nomme pas. "J'y ai trouvé un petit garçon maigre aux cheveux rasés. La première chose qui a attiré mon attention a été le fait qu'il était si petit et maigre, mais nous avons ensuite vu qu'il y avait aussi un footballeur de haut niveau en lui.

"Quand il est entré en contact avec le ballon, nous avons réalisé sa qualité. Tout le monde savait qu'il était un joueur très intéressant pour le club pour l'avenir. Je pense que le Real Madrid lui a fait une très bonne offre ».

"Ils disent que son père a reçu cette offre et en a parlé au disant:" Je suis ici à Bernabeu et ils ont proposé ces conditions. Nous allons donc parler et essayer de les améliorer ".

"Je sais aussi, parce que cela a été publié par la suite, que lorsque le président de Santos s'est inquiété de perdre Neymar, il a parlé au père et il a promis à Neymar de fournir à la famille un appartement." C'est donc ce qui aurait fait pencher la balance à l'époque...