Real Madrid - Sergio Ramos : "C'est la merde"

Interrogé à chaud après la défaite du Real Madrid face au Betis (2-1), le capitaine de la Maison Blanche, inquiet et énervé, n'a pas mâché ses mots.

Il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Celle concédée par le , dimanche soir, sur la pelouse du Betis Séville (2-1), est assurément très douloureuse. Une semaine après s'être emparés de la première place de la en venant à bout du dans un Clasico maîtrisé, les Madrilènes sont retombés dans leurs travers, et laissent de nouveau les Catalans repasser devant au classement. Forcément, cela avait de quoi énerver Sergio Ramos...

"On n’a rien fait de bon"

Interrogé à chaud après la défaite, le capitaine de la Maison Blanche, inquiet et énervé, n'a pas mâché ses mots. "Il faut faire notre autocritique. On n’a rien fait de bon. C’est la merde de ne pouvoir prendre aucun point pour défendre notre première place. Il va maintenant falloir y aller de match en match en attendant l’échec du premier. C’est normal lorsque nous n’arrivons pas à appliquer ce que nous avons travaillé à l’entraînement toute la semaine", a-t-il pesté, au micro de Movistar.

"Le Betis a joué son football. On a été très intermittents, avec de bonnes phases, mais pas suffisamment. Nous aurions dû mettre plus d’intensité. Nous ne sommes pas devenus euphoriques après la victoire contre le Barça, il ne faut pas non plus se lamenter maintenant. Si on veut être champions, on ne peut pas manquer des opportunités comme celle-ci. Il faut réfléchir pour revenir plus fort", a ensuite estimé le défenseur central. Plus irrégulier que jamais cette saison en , le Real Madrid devra être capable de réaliser une série positive pour espérer être sacré Champion d' en fin de saison. Pour l'heure, rien n'est fait et l'inquiétude est de mise.