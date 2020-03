Bétis Séville-Real Madrid (2-1) - Le Real n'enchaîne pas après le Clasico

Une semaine après avoir pris la première place de la Liga en remportant le Clasico, le Real Madrid a de nouveau lâché des points à Séville.

Le sera resté en tête de la une semaine. En difficulté dans le jeu, les Merengue ont concédé une nouvelle défaite ce dimanche soir sur la pelouse du et vu le Barça reprendre par conséquent la première place.

Si Vinicius était le premier à se mettre en action (17e), ce sont les Sévillans qui prenaient le contrôle de la rencontre en première période mais sans se montrer réalistes dans un premier temps. Barta manquait sa tête à quelques mètres du but (29e), tandis que la très belle demi-volée en pleine course de Nabil Fekir était parfaitement repoussée par Thibaut Courtois (37e).

Mais à force de tenter, les locaux finissaient par ouvrir le score d'une très belle frappe de Sidnei dans la lucarne du gardien belge après une action légèrement confuse dans la surface madrilène (40e). Mais alors qu'il montrait les plus grandes difficultés à se projeter dans le camp adverse, le Real revenait avant la pause sur un penalty obtenu par Marcelo et transformé par Karim Benzema, qui restait sur six matches sans scorer en championnat (45e+1).

La physionomie du match ne changeait guère après la pause et chaque équipe se procurait une grosse occasion. Joaquin se montrait trop altruiste après avoir éliminé Courtois (55e) et Ferland Mendy, entré en jeu quelques minutes auparavant, trouvait la transversale sur une frappe lointaine (71e).

Mais alors qu'il poussait pour l'emporter, le Bétis trouvait finalement une deuxième fois la faille par Cristian Tello après une passe ratée dans l'axe de Benzema (82e). Avec une seule victoire sur les quatre dernière journées, les hommes de Zinédine Zidane connaissent une période compliquée.