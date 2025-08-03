Real Madrid, Rodrygo a dit oui à Liverpool

Cadre du Real Madrid, Rodrygo pourrait bien quitter la capitale espagnole pour rallier l’Angleterre cet été. Longtemps resté silencieux malgré les rumeurs, l’international brésilien a enfin tranché. Courtisé par plusieurs clubs de Premier League, il a donné sa préférence à Liverpool, bien décidé à passer à l’offensive.

Rodrygo a validé le projet de Liverpool

Selon ESPN Brasil, Rodrygo Goes a donné son feu vert à Liverpool après des discussions avancées avec les dirigeants des Reds. L’attaquant du Real Madrid, sous contrat avec les Merengues, aurait trouvé un terrain d’entente sur les bases d’un contrat personnel. Une avancée significative dans un dossier devenu prioritaire pour les Anglais après l’échec de leur offre de 120 millions d’euros pour Alexander Isak, refusée par Newcastle.

Getty Images

Le journaliste Siro Lopez a confirmé sur ses réseaux que Liverpool est passé à l’action : « Liverpool a parlé à l'entourage de Rodrygo, et l'attaquant du Real Madrid a approuvé une offre informelle de conditions personnelles. » Un premier contact formel entre les deux clubs est désormais attendu.

La prochaine étape consiste désormais à convaincre le Real Madrid de céder Rodrygo, convoité également par Arsenal et Tottenham. Mais c’est bien Liverpool qui a pris une longueur d’avance dans cette opération, grâce à un travail discret mais efficace mené ces dernières semaines.