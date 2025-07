Real Madrid, Liverpool passe à l'offensive pour Rodrygo

Associé à Rodrygo depuis plusieurs semaines, Liverpool active enfin la piste de l’ailier brésilien, relégué au second rang par le Real Madrid.

L'avenir de Rodrygo au Real Madrid s'écrit en pointillés. Longtemps protégé de Carlo Ancelotti et moteur offensif de la Casa Blanca, l’international brésilien voit sa situation basculer. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso et la montée en puissance du trio Bellingham-Vinicius-Mbappé, le joueur de 24 ans glisse peu à peu dans la hiérarchie. Ce contexte ouvre la porte à un départ, et un club anglais historique est prêt à dégainer une offre. Et pas des moindres : Liverpool est passé à l’action.