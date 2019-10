PSG, Neymar : "Messi aussi est favorisé et ce n'est pas parce qu'il est beau gosse"

Neymar a justifié son statut privilégié en sélection brésilienne par tout ce qu'il a apporté.

Neymar a affirmé qu'il avait gagné le respect des membres de son équipe nationale car il est l'un des joueurs les plus importants du sur la dernière décennie.

L'attaquant du a utilisé le rôle de Lionel Messi à Barcelone comme exemple pour expliquer pourquoi il prétend à recevoir un traitement différent de ses coéquipiers de la Seleçao. "Je suis dans l'équipe nationale depuis 10 ans", a-t-il déclaré aux médias en conférence de presse ce mercredi.

"J'ai toujours été l'un des joueurs les plus importants et l'un de ceux qui ont ouvert la voie, car je ne me suis jamais caché et j'ai toujours bien travaillé avec l'équipe nationale", a insisté Neymar.

"Lorsqu'un joueur possède ce niveau performance, il est normal d'avoir un traitement différent. À Barcelone, Messi a un traitement différent."

"Est-ce qu'il a ce traitement parce qu'il est beau gosse ? Non, c'est pour ce qu'il a fait. Je le dis non seulement pour moi, mais pour tous les joueurs qui atteignent ce niveau." Neymar fêtera son 100e match avec le Brésil en match amical contre le .