Real Madrid - Real Sociedad : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Real Madrid vise la finale de Coupe du Roi face à la Real Sociedad. Forts d'un court avantage, les Merengue doivent finir le travail au Bernabéu.

Le Santiago Bernabéu s'apprête à vibrer pour une demi-finale retour de Coupe du Roi ce mardi soir. Fort de sa victoire 1-0 à l'aller à Saint-Sébastien grâce à un but d'Endrick, le Real Madrid reçoit la Real Sociedad avec l'objectif clair de valider son billet pour la finale. Dans une saison où le triplé reste un objectif tangible, cette compétition, bien que parfois secondaire, offre une route plus accessible vers un premier trophée potentiel.

Confirmer l'avantage et gérer l'effectif

Après avoir assuré l'essentiel en Liga contre Leganés (victoire 3-2 avec un doublé de Mbappé) malgré une frayeur, les hommes de Carlo Ancelotti doivent basculer en mode Coupe. La motivation est là, comme l'a souligné le coach italien : "Jouer une finale est la chose la plus motivante pour un joueur, et pour moi aussi." L'enjeu est de confirmer l'avantage acquis à l'aller sans puiser excessivement dans les réserves, alors que les échéances en Liga et surtout en Ligue des Champions (contre Arsenal) approchent à grands pas. Ancelotti devra donc jongler avec son effectif, potentiellement donner du temps de jeu à des joueurs comme Fran García ou peut-être relancer Lunin dans les buts si Courtois n'est pas à 100%.

Un joueur particulièrement attendu est Vinicius Jr. Le Brésilien, malgré son activité incessante, traverse une période moins faste devant le but, n'ayant inscrit que deux buts lors de ses quatorze derniers matchs. Ce match est une opportunité pour lui de retrouver le chemin des filets et de marquer les esprits avant les grands rendez-vous. À ses côtés, Kylian Mbappé, dont la régularité impressionne (0,7 but par match au Real), reste l'atout offensif numéro un, capable de débloquer la situation à tout moment, même si Ancelotti le compare plus à une "légende" qu'à Cristiano Ronaldo en termes de profil.

Se méfier d'une Real Sociedad ambitieuse

Même si le Real Madrid est largement favori, la prudence reste de mise. La Real Sociedad, malgré une saison décevante en championnat (10ème), reste une équipe capable de coups d'éclat. Imanol Alguacil, son entraîneur, y croit fermement : "Nous sommes convaincus que nous pouvons les gêner. Nous avons déjà gagné là-bas." Il fait référence à la victoire spectaculaire 4-3 des Basques au Bernabéu en Coupe en février 2020. Revigorée par sa victoire contre Valladolid le week-end dernier, la Real jouera sans complexe, espérant profiter d'une éventuelle déconcentration madrilène.

Le Real Madrid devra donc aborder cette rencontre avec sérieux et détermination. Imposer son rythme, contrôler le jeu et se montrer efficace offensivement seront les clés pour éviter toute mauvaise surprise. L'objectif est double : atteindre la finale pour continuer à rêver d'un triplé historique et préparer au mieux les prochaines échéances cruciales, en espérant un réveil de certains cadres comme Vinicius. Le Bernabéu attend une qualification et, si possible, "l'envie" et le spectacle.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

📺 Diffusion TV et Streaming : Real Madrid - Real Sociedad

Pays / Région Diffuseur Type Accès 🇫🇷 France La chaîne L'Équipe TV Gratuite (TNT / Box / site L'Équipe) 🇫🇷 France L'Équipe Live Foot Streaming Payant sur le site L'Équipe (section Live Foot) 🇪🇸 Espagne TVE La 1 TV Accessible localement (VPN nécessaire hors Espagne) 🇵🇹 Portugal Sport TV2 TV / Streaming Abonnement requis (VPN utile depuis la France) 🏴 Angleterre Premier Sports 1 TV / Streaming Abonnement requis + VPN pour accès en France 🌍 Afrique francophone Canal+ Sport Afrique TV / Streaming Disponible avec abonnement Canal+ Afrique (VPN possible) 🌍 MENA SSC Sports TV Accessible localement ou via VPN 🌍 MENA Shahid (app) Streaming Abonnement requis (VPN nécessaire hors zone MENA)

Astuce : En dehors des zones de diffusion, un VPN vous permet d’accéder à ces chaînes ou applis comme si vous étiez localement connecté.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lorsque vous streamez. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour diffuser du sport.

Horaire et lieu du match

Coupe du Roi - Coupe du Roi Estadio Santiago Bernabeu

Le match se jouera au Santiago Bernabeu mardi, avec un coup d'envoi à 21h30, heure française

Infos des équipes et groupes :

Infos de l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid sera sans Ferland Mendy, Dani Carvajal, Éder Militão, et Dani Ceballos.

Le gardien Thibaut Courtois reste incertain alors vu qu'il poursuit sa récupération d'une blessure musculaire.

Infos de l'équipe de la Real Sociedad

La Real Sociedad n'a pas d'absents confirmés mais a plusieurs préoccupations concernant des blessures. Brais Méndez, Nayef Aguerd, Sheraldo Becker, Arsen Zakharyan, et Jon Pacheco sont tous incertains pour le match.

