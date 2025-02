Endrick et Lunin en héros : le Real Madrid s’impose face à la Real Sociedad (0-1)

Le Real Madrid s'impose à la Real Sociedad (0-1) grâce à un but d'Endrick et un Lunin héroïque, prenant une option avant le retour au Bernabéu.

Le Real Madrid, concentré sur ses ambitions en Liga et en Ligue des champions, a fait le travail à Anoeta. Face à une Real Sociedad entreprenante, les hommes d’Ancelotti ont souffert mais ont su capitaliser sur leur solidité et leur réalisme. Endrick a frappé fort, signant un but plein d’instinct, tandis que Lunin a été impérial dans ses cages. Oyarzabal et les siens ont eu des occasions mais ont cruellement manqué d’efficacité. Une victoire précieuse pour les Madrilènes avant le match retour au Bernabéu.