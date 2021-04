Pep Guardiola : "Le niveau moyen de mes joueurs est tellement élevé…"

En menant City à la victoire finale en League Cup, Guardiola a soulevé le 9e trophée de son parcours à Manchester. Le mérite en revient aux joueurs.

Pep Guardiola poursuit son insatiable quête de trophées. Dimanche, le technicien catalan âgé de 50 ans a gagné le 30e trophée de sa carrière d'entraîneur. C’était la League Cup. En finale, et grâce à un but du défenseur français Aymeric Laporte, sa formation de Manchester City est venue à bout de Tottenham (1-0).

Idéal pour préparer la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, mercredi soir. Pour cette rencontre, Pep Guardiola sait qu'il pourra s'appuyer sur ses joueurs et sur leur impressionnante force collective. Dans un entretien accordé à Canal+, l'Espagnol s'est félicité de la qualité globale de son effectif.

"Le niveau moyen de mes joueurs est tellement élevé…"

"On n’a peut-être pas un joueur capable de gagner un match à lui seul, comme Messi, Ronaldo, Mbappé ou Neymar. Mais le niveau moyen de mes joueurs est tellement élevé… C’est pour ça qu’aucun remplacement ne déséquilibre l’équipe" , a ainsi expliqué l'ancien du FC Barcelone, qui reconnaît avoir procédé à des ajustements.

"Au début de la saison, les adversaires connaissaient notre jeu, alors j’ai voulu modifier certaines choses. Et, au lieu de nous faire avancer, cela nous a perturbé. À un moment, j’ai dit : 'c’est bon, revenons à notre jeu. On revient à ce qu’on faisait au début, il y a cinq ans'. Après ça, les joueurs ont retrouvé leurs qualités. On a enchaîné et retrouvé la confiance. C’est pour ça qu’on en est là" , a ensuite affirmé le coach mancunien, dont l'équipe file tout droit vers le titre de Champion d'Angleterre.

Avec Manchester City, Pep Guardiola compte désormais 9 trophées remportés. C'est deux de plus qu'avec le Bayern, où il en a cumulé 7 en trois ans. Le record demeure avec le Barça, club avec lequel il s’est adjugé 14 médailles de vainqueur en quatre ans. Désormais, l'objectif est clair : aller chercher la Ligue des Champions !