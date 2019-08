Liverpool, Adrian : "Van Dijk mérite totalement le Ballon d'Or"

Arrivé cet été chez les Reds, le gardien espagnol a encensé le défenseur néerlandais et le voit comme un candidat crédible pour le Ballon d'Or.

Six mois avant l'élection du prochain Ballon d'Or plusieurs candidats se détachent et notamment Lionel Messi mais aussi certains éléments de comme Sadio Mané, Alisson Becker mais surtout Virgil Van Dijk. Vainqueur de la avec les Reds, finaliste de la Ligue des Nations avec les , l'ancien défenseur le plus cher de l'histoire a réalise une saison XXL et fait partie des trois finalistes pour être nommé meilleur joueur de l'année par l'UEFA.

Autant dire qu'il existe de réelles chances pour que Virgil Van Dijk fasse partie des favoris pour le prochain Ballon d'Or, surtout s'il continue à jouer à un tel niveau avec Liverpool et les Pays-Bas jusqu'à la fin de l'année civile. Arrivé cet été chez les Reds, Adrian a été promu titulaire en l'absence d'Alisson Becker, blessé face à Norwich lors de la première journée de . L'Espagnol est déjà impressionné par le colosse néerlandais et considère qu'il mérite totalement le Ballon d'Or.

"Van Dijk est spectaculaire"

"Van Dijk ou Sergio Ramos ? C'est très difficile. Pour moi, ce sont les deux meilleurs défenseurs centraux au monde et constitueraient un partenariat imparable pour toutes les équipes. Je pense que tout gardien de but au monde pourrait être très calme avec lui devant, en défense. J'ai eu l'occasion de m'entraîner avec Sergio Ramos en équipe nationale. Il est le numéro un à l'intérieur et à l'extérieur du vestiaire", a analysé Adrian.

"Et que puis-je dire à propos de Virgil Van Dijk qui ne soit pas déjà connu. Il est à un niveau spectaculaire. C'est un défenseur central. On parle de lui comme candidat pour remporter le ballon d’or. Pour moi, il le mérite totalement. Ce n'est pas facile d'être un défenseur en Premier League et il montre qu'il a un niveau spectaculaire", a ajouté le portier espagnol dans une interview accordée à AS.

Adrian est revenu sur son arrivée chez les Reds cet été : "Avec Liverpool cela remonte à longtemps. Les recruteurs avaient déjà contacté mes représentants et émis l'option de me signer, mais cela ne pouvait pas être fait. J'avais un contrat avec et j'étais dans ma dernière année, mais les choses ont changé. Je n’ai pratiquement pas joué en championnat et les négociations pour renouveler ne se sont pas bien terminées. Mais finalement, ma décision de partir a été la bonne et m'a permis de changer de club".