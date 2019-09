Real Madrid, Bale revient sur son manque de confiance et ses performances

Gareth Bale évoque l'importance de la confiance en soi pour rester en forme.

Les blessures fréquentes du joueur gallois signifient qu'il est souvent incapable de jouer pour le et a du mal à retrouver ses sensations une fois remis.

"Marquer des buts et bien jouer engendre de la confiance en soi", a-t-il expliqué dans une interview à The Mirror, mettant l'accent sur ses contributions au et à leur campagne de qualifications à l' .

"Les joueurs les plus confiants jouent bien et marquent plus de buts. Idéalement, je veux marquer quelques buts supplémentaires et continuer à marquer et à aider l’équipe. En pré-saison, je n'avais pas le niveau de forme physique que je voulais."

"Je pense que lorsque vous n'êtes pas totalement en forme en termes de condition physique, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez et vous êtes frustré. C'est un peu une spirale descendante", a indiqué le Gallois, qui reste optimiste pour la suite.

"Je suis en pleine forme et en pleine possession de mes moyens. J'ai des matches à mon actif et j'ai retrouvé la confiance. Cela aide à marquer et faire ce que vous voulez sur le terrain."