Real Madrid : Carlo Ancelotti au Brésil ? L’Italien a enfin tranché !

Entraîneur du Real Madrid est très associé à la Seleçao ces derniers temps. Le technicien italien s’est enfin prononcé sur son avenir.

Le Real Madrid est en déplacement à Séville dans le cadre de la dixième journée de LaLiga. Leader du championnat espagnol, le vice-champion d’Espagne tentera de vaincre Sergio Ramos et ses coéquipiers pour continuer d’être le leader.

Ancelotti reconnaît être « égoïste »

Vice-champion d’Espagne, le Real Madrid est en déplacement au Stade Ramón Sánchez Pizjuán pour affronter le FC Séville pour le compte de la dixième journée du championnat national. Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti s’est présenté en conférence de presse avant ce match contre Séville. A l’occasion, l’ancien homme fort de la barre technique du Bayern Munich a répondu aux rumeurs l’envoyant à la tête de la sélection nationale du Brésil à la fin de son contrat au Real Madrid à l’été 2024.

« Je suis toujours là. Il y a beaucoup de rumeurs, mais je pense que tout sera bientôt clarifié. Évidemment, comme je l’ai dit à maintes reprises, je suis très heureux au Real Madrid, et je m’arrête d’en parler. Je suis un peu égoïste, bien sûr. Évidemment, oui, parce que je crois que dans tout travail, un peu d’égoïsme est nécessaire pour bien le faire. Vous m’avez mis dans une position difficile avec cette question », a d’abord laissé entendre l’ancien coach des Blues de Chelsea.

Getty Images

Ancelotti ne veut pas évoquer son avenir

Très cité du côté du côté du Brésil pour prendre les commandes du staff technique de la Seleço après la fin de son contrat au Real Madrid en 2024, le technicien transalpin refuse de se projeter sur son avenir tant qu’il est encore en service au sein du club, qui a dominé l’Europe en remportant la Ligue des champions à 14 reprises.

« Vous voulez savoir si je veux renouveler mon contrat ou non ? Je ne parle pas de mon avenir, parce que mon avenir c’est samedi, c’est mercredi, et c’est le Clasico (le 29 octobre, ndlr) », a confié l’ancien entraîneur d’Everton et de l’AC Milan. Sauf surprise, l’on peut dire sans risque de se tromper que l’accord entre Carlo Ancelotti et la sélection brésilienne, comme le fustige la presse, est loin d’être une réalité.

Car selon le présentateur de l’émission El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol, dans ses récentes déclarations, avait fait savoir que Carlo Ancelotti était le choix numéro 1 pour le poste d’entraîneur de Florentino Pérez en vue de la saison prochaine.