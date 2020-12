Real Madrid - Pour Zidane, Benzema est "le meilleur attaquant français de l’histoire"

L'entraîneur du Real Madrid, fan assumé de Benzema, a de nouveau encensé son attaquant, encore double buteur, mardi soir, face à Bilbao (3-1).

Trois jours après sa victoire dans le derby face aux Colchoneros (2-0), le Real Madrid a parfaitement enchaîné, mardi soir, face à Bilbao (3-1) . Une victoire qui permet aux Madrilènes de totaliser 26 points au compteur. Ils reviennent donc provisoirement à hauteur de la et de l'Atlético de Madrid en tête du championnat d' .

Face à des visiteurs rapidement réduits à dix, le s'est imposé grâce à un but de Toni Kroos et un doublé de l'inévitable Karim Benzema. En grande forme, l'attaquant français a fait trembler les filets à deux reprises dans le dernier quart d'heure de la partie, offrant les trois points à ses partenaires.

"C’est un joueur plus complet aujourd’hui"

Encore décisif, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais a récolté les éloges de son entraîneur Zinédine Zidane après la rencontre : "Pour moi, oui, c’est le meilleur attaquant français de l’histoire et il le démontre. C'est plus de 500 matchs avec le Real Madrid, des buts. Son palmarès parle pour lui. Pour moi, c’est clairement le meilleur. C’est un joueur plus complet aujourd’hui. Ce n’est pas un 9 pur, il ne pense pas qu’au but et ça me plaît. Il combine avec les autres et c’est ce que j’aime du football".



Satisfait de la prestation de son buteur, le technicien français a toutefois reconnu que la copie livrée par ses joueurs n'avait pas été parfaite face à des visiteurs pourtant en infériorité numérique durant plus d'une heure. "C’est vrai qu’on a souffert. Jouer en supériorité numérique peut être plus facile si tu interprètes bien le match, mais aujourd’hui ça a été le contraire. On s’est trop précipité. Après une exclusion, tu te dis que tu dois marquer dans les 15 minutes qui suivent alors qu’il fallait faire preuve de patience. Au final ce sont trois points et c’est ce qu’il fallait aujourd’hui", a ainsi expliqué le Français après la victoire du Real Madrid, mardi soir.

"On n’a pas très bien interprété le fait d’avoir un joueur supplémentaire. Il fallait avoir plus de possession, écarter davantage le jeu... Mais c’est une victoire méritée même s’il y a eu l’arrêt de Courtois à la fin. Ça peut arriver. Il faut valoriser aussi la prestation de l’Athletic, ils ont cru en eux, même à dix" , a-t-il ajouté, lucide.