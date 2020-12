Marseille, Payet ironise sur son poids

Le meneur de jeu de l'OM, souvent tancé pour être en surpoids, a réagi avec ironie aux critiques ciblant son physique.

Ses détracteurs ne cessent de le répéter, Dimitri Payet n'est pas dans un poids optimal pour être footballeur professionnel. Questionné à ce sujet dans un entretien à l'Equipe, le Réunionnais a réagi avec humour.

"J'ai le même poids qu'il y a quelques semaines mais entre-temps j'ai marqué des buts (contre , 3-1, le 28 novembre, et l' , 2-1, le 1er décembre). Quand je marque, je maigris en fait (ironique). Il faut toujours trouver une raison quand je suis moins décisif. Mais moi, je sais qu'il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. C'est sûr que j'avais moins de jus. Mais c'était aussi dans la tête. C'est comme ça que ça marche, il faut que je marque des buts et que je sois décisif. Et ça va revenir.", promet ainsi Payet.

Mais si Payet a fait l'actualité, c'est aussi pour ses chambrages envers le PSG et ses supporters, notamment autour du Classique du 13 septembre dernier.

"Des regrets ? Pas du tout. J'aimerais même continuer. Ça fait partie du jeu, il ne faut pas le prendre au premier degré. Mais je me suis rendu compte d'une chose : ce n'est pas le PSG qui m'a répondu, même si Presnel (Kimpembe) l'a fait de bonne guerre en conférence de presse. Non, ma surprise, c'est qu'il y ait autant de supporters de Paris dans les médias. Après, quand on est chambreur comme moi, si tu es susceptible, t'es mal. Parfois, ça va un peu loin. Mais c'est parce que c'est l'OM, c'est moi. Je l'accepte. Je sais encaisser", assène le joueur de l'OM.

La vedette phocéenne a aussi expliqué en détail le salaire qu'il touche du côté de l'OM :

"Vous mettez mon salaire de base tous les ans dans la presse (plus de 500 000 € brut mensuels). Vous divisez par deux la première année (celle en cours) et vous enlevez 30 % la seconde (la saison prochaine). J'avais une demande en contrepartie, c'est que je puisse continuer après ma carrière à avoir un rôle et une influence importante dans le club (dans l'optique un jour de devenir directeur sportif).", a-t-il confié, lui qui veut se poser à Marseille.

"J'en avais marre aussi, à chaque fin de saison, d'avoir des discussions avec la famille. Est-ce que je vais en , en Arabie saoudite, au ? J'aurais pu y gagner plus d'argent mais ma femme avait déjà eu du mal à s'acclimater à l' (à , club de Londres). Mes enfants grandissent et ils ont besoin de se fixer quelque part. Je voulais aussi une petite Marseillaise (sa fille est née le 20 novembre). On est bien ici."