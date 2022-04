Real Madrid : Pérez ne dit pas non pour Mbappé

Le Real Madrid a été couronné ce samedi champion d’Espagne pour la 35e fois de son histoire. A la suite de cette consécration, le président du club, Florentino Pérez, s’est permis de lâcher quelques déclarations qu’il n’aurait peut-être pas tenues en d’autres circonstances. Et elles concernent Kylian Mbappé.

Mbappé, le dossier bientôt ouvert à Madrid

Le cacique merengue a été interpellé par les journalistes lors des festivités suite à la rencontre contre l’Espanyol (4-0). Il lui a été demandé s’il a remarqué l’enthousiasme des fans par rapport à la potentielle venue de Kylian Mbappé au club. Sa réponse a été la suivante : « Je n'y avais pas pensé mais maintenant que vous me dites que ça pourrait être vrai... Nous verrons lors de la planification de l'équipe de l'année prochaine.»

Cette sortie de Pérez a de quoi alimenter encore un peu plus la rumeur d’un transfert à venir pour le génie bondynois. Mauricio Pochettino a beau assurer que ce dernier restera à Paris la saison prochaine, la tendance est clairement à un nouveau challenge pour l'attaquant tricolore.

Vendredi, après le match face à Strasbourg, l’international français a d’ailleurs été interrogé sur ce qu’avait dit son coach. Il a montré une forme d’exaspération, en quittant instantanément la zone mixte du Parc.

Pérez espère un Ballon d’Or pour Mbappé

Outre Mbappé, Pérez a aussi parlé d’un autre Français, en l’occurrence Karim Benzema. L’homme fort de la Casa Blanca s’est montré dithyrambique à l’endroit de sa star, poussant notamment pour son triomphe au prochain Ballon d’Or. « Karim Benzema est bon maintenant et depuis qu'il est arrivé ici, il ne fait aucun doute qu'il doit gagner le Ballon d'Or cette année, ils ne peuvent pas le lui enlever», a-t-il confié.

Ce titre de la Liga est le 50e remporté par Pérez dans son rôle de président du Real. Ce chiffre est impressionnant, mais l’intéressé ne s’en contente pas. Et il espère en célébrer un 51e dès le mois prochain à Paris. « Je ressens ce que tous les Madridistas ressentent, une grande satisfaction. La planification que nous avons faite avait pour objectif de remporter la Liga et de gagner la Ligue des champions. Nous avons gagné le championnat et maintenant nous devons nous concentrer sur la Ligue des Champions », a conclu le patron madrilène.