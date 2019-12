Real Madrid, Martinez : "Je vois Hazard remporter le Ballon d'Or"

Le sélectionneur de la Belgique a comparé l'attaquant du Real Madrid à Michael Jordan, et le voit remporter le Ballon d'Or à l'avenir.

Treizième du Ballon d'Or 2019 après sa brillante saison avec ponctuée par un sacre en , Eden Hazard ne sera très probablement pas Ballon d'Or en 2020 au vu des difficultés rencontrées par l'international belge lors de ses débuts avec le . Qui plus est, l'ancien ailier de Chelsea sera écarté des terrains lors des six à huit prochaines semaines, le privant ainsi du Clasico, ce qui ne va pas arranger ses affaires.

Néanmoins, Eden Hazard n'a jamais caché son ambition de remporter, un jour, le Ballon d'Or. Et son transfert au Real Madrid, le club de ses rêves, va aussi dans ce sens. Il n'y a pas de meilleur endroit que le Real Madrid ou le pour triompher dans la course à la récompense individuelle suprême, mais à 28 ans, Eden Hazard arrive dans ses meilleures années et va donc devoir passer à la vitesse supérieure pour parvenir à ses fins, lui qui a, au mieux, terminé à la huitième place du Ballon d'Or.

"Hazard est le Michael Jordan du football"

De son côté, son sélectionneur, Roberto Martinez, continue de croire qu'Eden Hazard sera un jour Ballon d'Or, le comparant même à Michael Jordan, légende de la NBA, dans une interview accordée à la Cadena Ser dans le programme El Larguero : "Je vois Hazard remporter le Ballon d'Or. Il a le rôle pour devenir le vainqueur du Ballon d'Or. Ce qu'il a fait, c'est le niveau du Ballon d'Or et il est toujours éligible pour le prix. Il l'a fait à Chelsea, en . Il est difficile pour un étranger d'être à la base d'un projet qui travaille pour gagner le championnat".

"C'est un joueur de fin de match, un Michael Jordan. Hazard est le Michael Jordan du football", a ajouté le sélectionneur des Diables Rouges qui a eu l'occasion de diriger le numéro 7 des Merengue à de nombreuses reprises. Un sacré compliment au vu du palmarès de Michael Jordan en NBA, six fois champion avec les Chicago Bulls, et considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps au basket.

Roberto Martinez a également évoqué la blessure d'Eden Hazard : "C'est plus le processus de la blessure. Dans le match contre le PSG, il a eu une rechute et nous avons découvert qu'il allait passer un peu plus de temps que prévu loin des terrains. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vous voulez qu'un joueur comme Eden soit à 100%, et maintenant il s'était établi dans l'équipe et il jouait bien. Il est en très bonne forme physique et il reviendra très bientôt. Vous ne voulez pas perdre des joueurs de son niveau, mais une équipe doit toujours faire face à des blessures, des suspensions ... Le Real Madrid est bien préparé pour cela".