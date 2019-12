Real Madrid, le transfert de Van de Beek bouclé ?

En quête d'un milieu de terrain depuis l'été dernier, les Merengue auraient déjà réglé tous les détails concernant l'arrivée de Donny Van de Beek.

Ce n'est un secret pour personne, le est toujours en quête d'un milieu de terrain pour renforcer son entrejeu. Avec le déclin de Luka Modric, Federico Valverde a explosé dans l'entrejeu des Merengue lors de la première partie de saison, mais le club madrilène n'a pas, pour autant, abandonné l'idée de recruter dans ce secteur de jeu. L'été dernier, les Merengue ont essuyé plusieurs refus que ce soit dans le dossier Paul Pogba, mais aussi concernant Donny Van de Beek ou encore Bruno Fernandes.

Très actif en coulisses, le Real Madrid aurait passé la seconde vitesse, même plus, dans le dossier Donny Van de Beek. Impressionnant avec l' Amsterdam l'année dernière lors de la campagne de avec des buts contre la et notamment, le milieu de terrain néerlandais a confirmé son talent cette saison sur la scène européenne avec déjà deux buts inscrits en quatre rencontres de C1.

Tottenham recalé

Contrairement à ses anciens compères, Matthijs de Ligt, parti à la Juventus, et Frenkie de Jong, transféré au , Donny Van de Beek a dû prendre son mal en patience et rester à l'Ajax. Mais selon les informations du journal néerlandais De Telegraaf, Donny Van de Beek va faire le grand saut la saison prochaine. En effet, le journal néerlandais avance que tout serait quasiment bouclé entre les Merengue et l'Ajax pour le transfert du milieu de terrain de 22 ans.

Le Real Madrid aurait accepté de payer les 55 millions d'euros demandés par l'Ajax Amsterdam. Une somme que le club madrilène n'était pas forcément enclin à investir l'été dernier sur le milieu néerlandais. De Telegraaf explique notamment que Tottenham aurait tenté sa chance pour s'attacher les services du joueur de l'Ajax, mais ce dernier aurait répliqué que son choix était déjà fait puisqu'il préfère s'engager en faveur du Real Madrid.

En cas de départ au Real Madrid pour 55 millions d'euros, Donny Van de Beek deviendrait le troisième joueur néerlandais le plus cher de l'histoire. Un sacré défi se dresserait devant le milieu de terrain de 22 ans, déjà auteur de cinq buts en cette saison. Une chose est sûre, avec son profil de joueur dynamique et capable de se projeter, Donny Van de Beek apporterait de la fraîcheur à l'entrejeu du Real Madrid, mais les supporters merengue devront patienter jusqu'à l'été prochain.