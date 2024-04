Real Madrid - Manchester City : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le choc entre le Real Madrid et Manchester City est à revivre ce mardi en ¼ de finale de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Après environ un mois de pause, la Ligue des champions reprend ses droits avec notamment les affiches des quarts de finale. Comme les deux dernières saisons, le choc entre le Real Madrid et Manchester City sera à revivre ce mardi 9 avril 2024 au Santiago Bernabéu.

Real - Man City, les Madrilènes veulent réduire l’écart

Vainqueur du RB Leipzig (0-1, 1-1) en huitièmes de finale de Ligue des champions, le Real Madrid a atteint les quarts de finale. Mais pour passer ce tour, la Maison Blanche devra se défaire des Skyblues pour espérer d’atteindre les demi-finales. Vice-champion d’Espagne et actuel leader de LaLiga, le club de la capitale n’a plus perdu un match depuis la défaite du 18 janvier contre l’Atlético Madrid (4-2) en huitièmes de finale de la Coupe d’Espagne, soit sur une série de 9 victoires et quatre matchs nuls.

Troisième club favori pour soulever le trophée cette saison derrière Manchester City (26.6%) et le Paris Saint-Germain (15.7%), le Real Madrid (14.6%) a une revanche à prendre sur les Citizens après avoir été éliminé par les Anglais en demi-finales (1-1, 4-0). Les hommes de Carlo Ancelotti n’ont remporté qu'un de leurs 6 derniers matchs de Ligue des Champions contre Manchester City (1 nul, 4 défaites).

De son côté, Manchester City, tenant du titre en Ligue des champions, tentera de conserver son trophée. Vainqueur de Copenhague (1-3, 3-1) en huitièmes de finale, les hommes de Pep Guardiola visent les demi-finales de la compétition. Mais tout ceci passe par une victoire contre la Maison Blanche qu’ils ont eu à affronter les deux dernières saisons. Depuis sa courte défaite en championnat contre Aston Villa (1-0), le 6 décembre dernier, Manchester City n’a plus perdu un match. D’où une série de 21 victoires et quatre matchs nuls.

Horaire et lieu de match

Real Madrid – Manchester City

¼ de finale/Ligue des champions

Lieu : Santiago Bernabéu

A 21 heures française

Les compos probables du match Real Madrid – Manchester City

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy - Tchouaméni, Kroos, Valverde - Bellingham - Vinicius, Rodrygo

Manchester City : Ortega - Akanji, Dias, Gvardiol - Stones, Rodri - Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish – Haaland

Sur quelle chaîne suivre le match Real Madrid - Manchester City

La rencontre entre le Real Madrid et Manchester City sera à suivre ce mardi 09 avril 2024 à partir de 21 heures sur Canal+ Foot et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, My Canal et RMC Access.