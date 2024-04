Real Madrid - Manchester City : Ancelotti lance les hostilités

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a lancé le choc contre Manchester City, lundi.

Le Real Madrid reçoit Manchester City mardi à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. En prélude à cette rencontre, Carlo Ancelotti était en conférence de presse ce lundi. L’entraineur madrilène s’est prononcé sur plusieurs sujets notamment son plan de jeu contre les Citizens.

Carlo Ancelotti ne veut pas innover contre Manchester City

Même si le choc entre le PSG et le Barça suscite plus de réactions, l’affiche entre le Real Madrid et Manchester City est certainement la plus attendue de ces quarts de finale. Il s’agit en effet de la troisième double confrontation en trois ans entre les deux derniers vainqueurs de la C1.

Battu en demi-finale la saison dernière après des changements dans son onze par rapport à la manche aller, Carlo Ancelotti ne compte pas répéter la même erreur cette fois-ci. « Je ne pense pas que nous ferons des choses étranges, non.... Peut-être... Non (rires). Je ne me tromperai pas dans mon onze, ne vous inquiétez pas, c'est très clair », a lancé le technicien italien face aux médias.

Ancelotti prédit un grand match entre le Real Madrid et Man City

Leader de Liga, le Real Madrid aborde ces quarts de finale avec plus de sérénité ayant eu une semaine de repos contrairement aux Citizens qui ont joué ce weekend. Mais cela ne devrait pas empêcher les hommes de Pep Guardiola de faire jeu égal avec les Madrilènes. Carlo Ancelotti s’attend d’ailleurs à un grand match entre les deux équipes.

« Ce sera un match de football attrayant, chaque équipe a ses propres caractéristiques, avec beaucoup de qualité des deux côtés. Cette qualité va donner lieu à un très beau match sur le plan technique. Nous pensons que nous sommes supérieurs dans certains aspects, et qu’eux sont supérieurs dans d'autres. La supériorité se verra à la fin des 180 minutes, pour savoir qui remportera l’éliminatoire », a confié l’ancien coach du PSG avant de revenir sur ce qui n’a pas marché lors du match retour face à Manchester City la saison dernière. « Nous avons joué sans courage et sans personnalité. C'est fondamental dans ces matchs. Nous n'en avons manqué au match retour », a expliqué Carlo Ancelotti.