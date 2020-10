Real Madrid - Luka Modric : "On doit s’améliorer, c’est impératif"

Le milieu de terrain du Real Madrid a reconnu les difficultés actuelles du Champion d'Espagne, mais attend autre chose de son équipe face au Barça.

Le voulait se rassurer. Il s'est empêtré. Alors que le Clasico face au est prévu samedi en , le Champion d' s'est incliné sur sa pelouse face au Shakhtar Donetsk (2-3), mercredi soir, en Ligue des Champions. Une défaite méritée pour les Madrilènes, pourtant menés par trois buts d'écart à la pause.

"Il ne faut pas s’apitoyer sur notre sort"

Auteur du premier but de son équipe face aux Ukrainiens, Luka Modric a analysé la défaite du Real Madrid après la rencontre. Avec la volonté de rebondir. "C’est bien que ce match arrive. Nous devons rester solidaire et avoir confiance en nous. On n’a pas oublié de jouer au football. Le Clasico est toujours un match différent et on sera au niveau", a d'abord déclaré le Croate au sujet du match face au Barça. Concernant la défaite du soir, Luka Modric a nié tout excès de confiance de la part des Madrilènes.

Olympiakos - OM (1-0) : Trop timides, les Marseillais ont été crucifiés en fin de match

Plus d'équipes

"Nous n’avons pas été à la hauteur de la compétition en première mi-temps. Nous avons mieux joué en deuxième, mais ce n’était pas suffisant pour égaliser ou gagner le match. On doit s’améliorer, c’est impératif. On a manqué de confiance. Il faut continuer à travailler pour se préparer sur le prochain match qui arrive vite. Il ne faut pas s’apitoyer sur notre sort (...) Nous connaissons bien le Shakhtar, c’est une bonne équipe. On ne les a pas sous-estimés", a ajouté l'ancien de . Quoiqu'il advienne, cette défaite qui fait tâche.