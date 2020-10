Real Madrid - Shakhtar Donetsk 2-3, le Real chute à quelques jours du Clasico

Après avoir été mené 3-0, le Real s'incline 2-3 face au Shakhtar pour son entrée en lice en Ligue des Champions.

Malgré son titre de obtenu la saison dernière, le semble vivre une transition permanente depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juve. Le club merengue, qui sort d’une humiliation sur la scène domestique en face au promu Cadix et qui s’apprête à défier le Barça pour le premier Clasico de Liga ce weekend, défiait ce mercredi soir le , vieux routier des phases de groupe de la C1.



Et le champion d’ a bu la tasse d’emblée, comme pratiquement à chaque absence de Sergio Ramos. Le Real était mené 3-0 au repos, avec notamment un CSC de Raphael Varane à déplorer.

On imagine que la causerie de mi-temps de Zinedine Zidane a été très musclée, puisque le club merengue a relevé la tête dans le second acte, avec une ouverture du score signée Modric (54e minute). Le Ballon d'Or 2018 s'offrait une frappe du droit des 30 mètres pour scotcher le ballon dans la lucarne gauche de Trubin.

De quoi inspirer ses coéquipiers et notamment Vinicius. Le jeune brésilien, souvent buteur cette saison en Liga et qui venait d'entrer en jeu sur un coaching inspiré de Zidane, récupérait le cuir dans les pieds de Marlos et marquait d'une frappe croisée du droit.

En face, les attaquants ukrainiens profitaient des espaces, mais se heurtaient à un Courtois touché par la grâce et qui maintenait à lui seul son équipe à flots. Le Real donnait tout dans les dernières minutes. Marcelo était trop court sur un service d'Asensio. Madrid croira même égaliser par Fede Valverde, mais le but était annulé après analyse de la VAR suite à un hors-jeu passif de Vinicius.

Pas de Remonatada pour le Real donc, qui livre une prestation inquiétante, le tout, à quelques jours du Clasico.