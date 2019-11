Real Madrid, Luka Modric intéressé par un passage en Serie A

Le Ballon d'Or 2018 s’est exprimé au sujet de son futur mardi soir lorsqu’il était à Monaco pour recevoir le trophée du Golden Foot Award.

Luka Modric (34 ans) , a reçu le Golden Foot mardi soir à . Un prix récompensant les joueurs de plus de 29 ans. Il est devenu le premier joueur croate à la recevoir et le deuxième pensionnaire du Real.

EXCLU - Thierry Henry : "J'ai toujours aimé Lacazette comme numéro 9, mais la concurrence en Equipe de France est énorme"

Après le Ballon d'Or, The Best et le trophée de meilleur joueur UEFA 2018, le milieu du , finaliste du Mondial 2018, continue donc sa récolte de trophées.

Sondé par Sky Italia à propos d’une possible pige en , l'ancien joueur de , très convoité par l' l'été dernier, n'a pas éudé :

L'article continue ci-dessous

« J'aime l' , c'est proche de la . Je regarde la Série A parce que de nombreux coéquipiers de sélection y jouent. Les Italiens sont aussi des gens fantastiques et ont une mentalité similaire à la nôtre, nous les Croates. On verra si un jour je peux jouer en Italie, je ne peux pas en parler parce que je suis un joueur du Real Madrid, j’apprécie être au Real et pour l'instant, je ne me vois pas là-bas », a estimé le Croate, qui fait donc un appel du pied remarqué envers le championnat transalpin.