EXCLU - Thierry Henry : "J'ai toujours aimé Lacazette comme numéro 9, mais la concurrence en Equipe de France est énorme"

La légende d'Arsenal a exprimé son avis sur son successeur à la pointe de l'attaque d'Arsenal et aussi sur Mattéo Guendouzi.

Thierry Henry a salué l'efficacité devant les buts d'Alexandre Lacazette, qui a marqué 38 fois en 97 matches d' , mais qui ne figure pas actuellement dans les petits papiers du sélectionneur tricolore, Didier Deschamps.

Nice, Patrick Vieira "rêve" d'entraîner en Premier League

Lacazette a joué 16 fois pour les Bleus mais il n'y est plus appau depuis son doublé contre l' lors d'un match amical en novembre 2017. Didier Deschamps ayant préféré chercher ailleurs des options aux avant-postes. Il maintient notamment sa confiance à l'ancien Gunner Olivier Giroud et ce en dépit de la concurrence féroce qu'il y a dans ce secteur.

Le Monégasque Wissam Ben Yedder fait actuellement partie des buteurs français les plus prolifiques devant Lacazette, le joueur d'Arsenal ayant baissé de rendement en raison d’une blessure à la cheville cette saison en . Alassane Plea, du Borussia Monchengladbach, a également retenu l’attention, et a eu sa chance en Bleu lors du précédent rassemblement. Les Bleus feront face à la Moldavie et à l'Albanie lors des qualifications à l' cette semaine avec une pléiade de talents offensifs, dont Kylian Mbappe et Antoine Griezmann.

"Didier sait ce qu’il fait", explique Henry à Goal. “Didier est le patron de l’équipe nationale, donc je ne sais pas pourquoi il [Lacazette] n’a pas été appelé. Tout ce que je peux vous dire c’est ce que je vois, comme je le fais depuis un moment, pour et Arsenal. C’est un buteur, mais la concurrence est énorme en pour jouer devant. Giroud se porte extrêmement bien, Griezmann peut aussi jouer à ce poste. Pléa se distingue aussi avec Mönchengladbach. Ben Yedder brille avec et aussi quand il était à Séville."

«C’est un sujet dont il m’est très difficile de parler, car il faut respecter la décision de l’entraîneur. J'ai toujours aimé Lacazette en n ° 9, mais le plus important, c'est que Didier l'aime aussi», a ajouté Henry.

L'article continue ci-dessous

Le coéquipier de Lacazette à Arsenal, Matteo Guendouzi, a quant à lui conquis sa place en sélection et il vient d'être retenu pour la deuxième fois par Deschamps suite au forfait de Blaise Matuidi. Il offre une solution supplémentaire au milieu, où il y a déjà beaucoup d'éléments de qualité tels que Pogba et N'Golo Kanté. «Je l'ai vu [Guendouzi] également au Championnat d'Europe des moins de 21 ans, où il a joué de temps en temps», a déclaré Henry à propos de l'ancien lorientais. « Il se débrouille bien avec Arsenal. Est-ce qu'il va faire l'Euro ou pas? Je ne sais pas. La concurrence est massive en milieu de terrain. Mais c’est une expérience formidable pour lui de pouvoir participer à quelques matches, juste être au sein du groupe (...) C’est le genre de problème que va avoir Didier Deschamps. Mais en toute honnêteté, ce sont de bons problèmes à avoir. "

Henry, qui a remporté une Coupe du Monde au côté de Deschamps en tant que joueur, a déclaré que son ex-coéquipier était «fait pour gagner» et l'a loué comme un atout pour les jeunes joueurs, en particulier comme sélectionneur. «Il a tout fait», rappelle Henry. «Le premier capitaine français à remporter la , avec Marseille. Le premier capitaine à soulever la Coupe du Monde. Le second à lever l'Euro parce que Platini l'a soulevé en 1984. C’était un joueur formidable, un capitaine formidable, il sait donc exactement ce qu’il faut pour gagner une finale. Malheureusement pour nous à l'époque, nous avons perdu en 2016, mais nous avons gagné en 2018. Partout où il est allé, avec Monaco, il est allé en finale de la Ligue des Champions, il a remporté le championnat avec Marseille la dernière fois. Le gars est juste fait pour gagner. C’est un atout incroyable pour les jeunes en ce moment. Il a participé à de nombreuses finales, au début d’une équipe française qui gagnait à nouveau après la génération de [Michel] Platini, [Jean] Tigana, [Alain] Giresse, etc. Alors, il connait la voie du succès".

