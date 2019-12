Real Madrid, Luca Zidane ouvre la porte à la Ligue 1

Prêté par le Real Madrid au Racing Santander, le gardien de but s'épanouit mais arrive en fin de contrat en juin 2020.

Prêté par le au Racing Santander en seconde division espagnole, Luca Zidane s'éclate dans sa nouvelle équipe. Le fils de Zinedine Zidane qui a fait toutes ses classes au Real Madrid prend son envol à 21 ans. Selon toute vraisemblance, Luca Zidane pourra complètement décider de son avenir l'été prochain puisqu'il arrive en fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2020. Le franco-espagnol pourra donc choisir son nouveau club sans la moindre opposition.

Dans une interview accordée à L'Equipe, Luca Zidane a ouvert la porte à un futur en et en : "J’aime l’ mais je me sens français. Je suis en Espagne depuis l’âge de 3 ans mais mes habitudes sont françaises. Je passe l’essentiel de mes vacances dans mon pays depuis que je suis petit. L’année prochaine, ça me plairait - pourquoi pas ? - d’aller poursuivre ma carrière en France. J’avais déjà eu quelques contacts".

"Une relation naturelle avec mon père"

L'article continue ci-dessous

Le portier a commenté son expérience à Santander : "Les résultats ne sont pas conformes à nos attentes, mais nous sommes dans une bonne dynamique. Je suis très content d’être dans ce grand club parce que les gens m’ont très bien reçu. C’a été un gros changement, mais je me sens bien. Je ne regrette pas d’avoir quitté le Real Madrid. Je savais que c’était une étape importante que je voulais franchir parce que je ressentais le besoin d’être dans une équipe et d’y jouer pour démontrer ce que je vaux".

Luca Zidane a également évoqué sa relation avec son père, qui a également été son entraîneur : "On a fait une saison complète dans cette situation puis une autre quand il est revenu après (Julen) Lopetegui et (Santiago) Solari (2018-2019). Vu de l'extérieur, on peut penser que c'est particulier... Mais c'était simple et naturel. À l'entraînement, en compétition, je ne le voyais pas comme mon père et lui ne me voyait pas comme son fils".

Après, à la maison, on revenait dans une relation père-fils. On a toujours parlé foot à la maison ! On est quatre frères dingues de ballon, plus notre papa. Vous imaginez notre maman... Elle en avait un peu marre parfois, surtout quand elle devait en plus nous emmener au foot puis regarder tous nos matches. Mais c'est notre passion. Elle aime ce qu'on aime", a conclu le gardien de but de 21 ans.