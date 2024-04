Real Madrid, les propos étonnants de Rodrygo sur Manchester City

L’attaquant brésilien du Real Madrid, Rodrygo, s’est exprimé sur le choc contre Manchester City, lundi.

Le Real Madrid reçoit Manchester City ce mardi en quart de finale aller de Ligue des Champions. Le ton a d’ailleurs été donné par Carlo Ancelotti en conférence de presse ce lundi. Après les déclarations ensuite d’Antonio Rudiger qui a lancé son duel contre Erling Haaland, c’est au tour de Rodrygo de se prononcer sur cette affiche. Cependant, les propos du Brésilien sont quelque peu surprenants.

Real Madrid – Manchester City, le choc qui décidera du vainqueur de la C1 ?

C’est indubitablement le plus gros choc de ces quarts de finale. Le Real Madrid et Manchester City vont s’affronter pour la troisième saison consécutive en phase à élimination directe. Citizens et Merengues se sont notamment croisés en demi-finale de la compétition reine des clubs européens lors des exercices précédents.

Ce qui fait encore plus le charme de ce choc, c’est que le vainqueur du duel a remporté la compétition à chaque fois. Le Real Madrid (2022) et Manchester City (2023) sont en effet, les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Un scénario qui peut toujours se reproduire cette saison, les deux équipes étant les grands favoris au sacre final.

Rodrygo craint Manchester City

Cependant, le Real Madrid aurait préféré les Citizens à ce stade de la compétition. En tout cas, si on en croit les propos de Rodrygo, le club madrilène préférerait plutôt rencontrer Manchester City en finale. Bourreau des Sky Blues il y a deux ans, l’international brésilien appréhende le choc contre le club anglais qu’il considère comme la « meilleure équipe du monde » à l’heure actuelle.

« C’était un adversaire que, pour être honnête, nous ne voulions pas affronter. Et ils pensent la même chose : ils ne voulaient pas jouer contre nous. C’est un match dont tout le monde s’attend à ce qu’il soit la finale, mais ce sera le cas maintenant. Ce sont les vainqueurs de la Ligue des Champions, ils sont champions du monde, aujourd’hui c’est la meilleure équipe du monde, donc nous avons un respect total pour eux », a confié Rodrygo dans un entretien accordé au Guardian.