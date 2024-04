Real Madrid - Manchester City : Rudiger prévient Haaland

Antonio Rudiger a envoyé un message à Erling Haaland avant le choc entre le Real Madrid et Manchester City, mardi.

Le Real Madrid reçoit Manchester City mardi en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Déjà lancé par Carlo Ancelotti en conférence de presse ce lundi, ce choc promet d’être électrique. Le duel le plus attendu est d’ailleurs celui entre Antonio Rudiger et Erling Haaland. Le défenseur allemand a d’ailleurs laissé un message à l’attaquant norvégien à 24 heures de la rencontre.

Antonio Rudiger dévoile l’astuce pour arrêter Erling Haaland

On se souvient tous du match dans le match entre Antonio Rudiger et Erling Haaland la saison dernière. L’Allemand avait réussi à maitriser le Norvégien lors de la manche aller des demi-finales. Il aura fallu que Carlo Ancelotti mette l’ancien défenseur de Chelsea sur le banc lors du match retour pour que le cyborg retrouve un peu de liberté sur le terrain. Alors que les deux vont encore se retrouver demain, Rudiger fait savoir que le seul moyen d’arrêter Haaland, c’est de le priver de ballons.

L'article continue ci-dessous

« Je pense que c'est un joueur qui existe grâce aux passes de ses coéquipiers. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout contrôler mais il faut aussi contrôler des joueurs comme De Bruyne pour que les choses soient plus simples », déclare l’ancien joueur de la Roma dans des propos relayés par Real France.

Rudiger adoube Jude Bellingham

Eliminé en demi-finale la saison dernière par les Citizens, le Real Madrid dispose d’un nouvel atout cette saison en la personne de Jude Bellingham. Arrivé l’été dernier, l’international anglais totalise 20 buts et 9 passes décisives lors de cet exercice. Mais en plus de cela, l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund, qui va retrouver également Erling Haaland, s’est imposé comme un taulier du vestiaire dès sa première saison. Antonio Rudiger n’en revient toujours pas.

Getty Images

« Il m'a surpris un peu au début car je ne le connaissais pas tant que ça. Mais, mon Dieu, quelle personnalité, on ne dirait pas qu'il a 20 ans. Aujourd'hui, ça ne me surprend plus. Je pense aussi qu'il va être un leader car il est très mature pour son âge. C'est un professionnel dans tout ce qu'il fait, un grand coéquipier... Il faut espérer que sa santé se maintienne. En dehors du terrain, il a des parents qui l'aident et lui permettent de garder les pieds sur terre. », confie Rudiger.