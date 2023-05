Real Madrid : Les éloges de Luka Modric à Eduardo Camavinga

Avant la demi-finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City, Luka Modric a dit tout le bien qu'il pensait d'Eduardo Camavinga.

Le Real Madrid va tenter d'atteindre la finale de Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Vainqueurs de la compétition la saison dernière, les Merengues se déplacent sur la pelouse de Manchester City après le match nul (1-1) au Santiago Bernabeu. À cette occasion, Eduardo Camavinga pourrait encore avoir une importance majeure dans le parcours des Madrilènes. La saison dernière, ses entrées en jeu en huitième, quart et demi-finale avaient souvent permis à son équipe de reprendre le contrôle de la rencontre et ainsi de se hisser jusqu'à la victoire finale.

Modric est fan de Camavinga

Cette saison, sa deuxième dans la capital espagnole, l'ancien Rennais évolue régulièrement dans le couloir gauche, où il fait preuve d'une grande polyvalence et se montre tout aussi performant. Des prestations de haute volée qui n'ont pas échappé à l'inusable Luka Modric.

Ce mercredi, l'international croate s'est exprimé au sujet de son coéquipier en conférence de presse, et il ne s'est pas retenu de dire tout le bien qu'il pensait de l'international français, dont il loue la polyvalence et sa mentalité. "Il a beaucoup grandi depuis son arrivée. Cette saison, il a montré qu'il pouvait tout aussi bien évolué au poste de latéral, peut-être qu'il n'aime pas y jouer. Mais c'est un gars qui se débrouille bien n'importe où on le place. Il est essentiel pour nous en raison de son football et de sa personnalité sur le terrain. Je suis heureux pour lui, et il peut encore grandir", a expliqué le Ballon d'Or 2018.