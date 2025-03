Real Madrid - Leganes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Real Madrid vs Leganes

Le Real Madrid, en pleine lutte pour le titre, reçoit Leganés, qui joue sa survie. Un match déséquilibré sur le papier mais crucial.

Après la pause internationale, le Real Madrid retrouve la Liga avec la réception de Leganés au Santiago Bernabéu. Un duel aux allures déséquilibrées entre un géant madrilène lancé dans un sprint final haletant pour le titre et une équipe de Leganés luttant désespérément pour son maintien. Si la logique plaide pour les locaux, la fatigue des internationaux et l'obligation de résultat pour les visiteurs pourraient brouiller les cartes.

Le Real sous pression dans la course au titre

Deuxième au classement, suite au succès du Barça contre Osasuna, le Real Madrid n'a plus le droit à l'erreur. Chaque match est une finale dans cette dernière ligne droite où la moindre défaillance pourrait coûter cher. Les hommes de Carlo Ancelotti, engagés sur trois tableaux avec la Ligue des Champions et la Coupe du Roi en ligne de mire, doivent maintenir une concentration et une efficacité maximales. Leur forteresse du Bernabéu, où ils affichent le meilleur bilan de la Liga, sera un atout majeur pour continuer à mettre la pression sur leur rival catalan. L'objectif est clair : engranger les trois points avant des échéances cruciales.

Gérer la fatigue et préparer les échéances

Le principal défi pour Carlo Ancelotti réside dans la gestion de son effectif après les sollicitations internationales. Plusieurs cadres, comme Vinicius Jr, Rodrygo ou Valverde, n'ont eu qu'une ou deux séances pour préparer ce match après de longs voyages. L'entraîneur italien, conscient de la nécessité de faire tourner pour éviter les blessures et garder de la fraîcheur, devrait procéder à des ajustements. "Il faut bien évaluer l'état de chacun," rappelait implicitement Ancelotti en évoquant la complexité du calendrier. Vinicius est apte, mais des joueurs comme Fran García pourraient avoir leur chance, tandis que la gestion du temps de jeu de Bellingham ou Mbappé sera scrutée en vue des quarts de finale de C1 contre Arsenal.

Leganés, l'outsider en quête d'exploit

Pour Leganés, la situation est critique. Englué à la 18ème place, le club madrilène joue sa survie à chaque rencontre. Malgré un bilan historiquement très défavorable face au Real Madrid (aucune victoire en Liga) et une difficulté chronique à l'extérieur cette saison, les "Pepineros" n'ont rien à perdre. Ils se présenteront au Bernabéu avec plus de fraîcheur que leurs adversaires et le souvenir d'avoir déjà créé la surprise cette saison, notamment en s'imposant sur la pelouse du Barça avant la trêve hivernale. Borja Jiménez et ses hommes chercheront à exploiter la moindre faille dans l'armure madrilène.

Malgré les rotations attendues côté Real, la différence de niveau reste immense. On peut s'attendre à une domination territoriale des Madrilènes, qui chercheront à imposer leur rythme rapidement. Leganés devrait opposer un bloc bas et solidaire, misant sur les contres pour espérer créer l'exploit. La capacité des remplaçants habituels du Real à se montrer décisifs et la discipline défensive de Leganés seront les clés d'une rencontre où le Real Madrid reste largement favori mais devra se méfier du piège post-trêve internationale.

Sur quelle chaine regarder le match Real Madrid - Leganes ?

La rencontre entre Osasuna et le Real Madrid sera à suivre ce samedi 29 mars 2025 à partir de 21h05 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Leganes

LaLiga - LaLiga Estadio Santiago Bernabeu

Le match de La Liga entre le Real Madrid et Leganes se jouera au Estadio Santiago Bernabeu à Madrid, Espagne.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00 le samedi 29 mars 2025, heure française.

Infos des effectifs et groupes

Actualités de l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid devra une nouvelle fois composer sans Dani Carvajal et Eder Militao, toujours en convalescence de blessures de longue durée. Les deux joueurs poursuivent néanmoins leur rééducation à un bon rythme et espèrent effectuer leur retour avant la fin de la saison 2024-2025.

Ferland Mendy, Dani Ceballos et Jesus Vallejo sont également toujours absents, mais la trêve internationale n’a laissé aucune séquelle dans les rangs madrilènes. Les cadres de l’équipe comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham sont tous opérationnels et prêts à enchaîner.

Après avoir débuté sur le banc lors du dernier match contre Villarreal, Vinicius Jr. et Antonio Rüdiger devraient retrouver une place de titulaire. En l'absence de Mendy, Fran Garcia devrait être reconduit sur le flanc gauche de la défense. De son côté, Kylian Mbappé, déjà auteur de 31 buts toutes compétitions confondues cette saison, aura à cœur de faire trembler à nouveau les filets.

Actualités de l'équipe de Leganes

Leganés replonge dans la zone rouge après une cruelle défaite (3-2) face au Betis Séville. Pourtant, les hommes de Borja Jiménez menaient 2-0 à la pause grâce à un doublé de Dani Raba, qui porte ainsi son total à cinq réalisations cette saison. Mais la réaction andalouse a été implacable : égalisation dans les 20 dernières minutes, puis but assassin de Hernandez en fin de match.

Ce revers fait suite à une autre défaite, 2-1, face au Celta Vigo. Avec une seule victoire lors des neuf dernières journées — un succès précieux 1-0 contre un concurrent direct, Getafe —, Leganés partage actuellement le même nombre de points que le Deportivo Alavés. Un nul ce week-end pourrait suffire à les sortir de la zone de relégation.

En déplacement, le club madrilène devra faire sans Enric Franquesa, toujours blessé au genou. Diego Garcia et Yvan Neyou, incertains, devront passer des tests physiques de dernière minute pour espérer figurer dans le groupe.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

