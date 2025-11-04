Real Madrid, le verdict est tombé pour Dani Carvajal (Officiel)

Le Real Madrid devra poursuivre sa saison sans son capitaine emblématique. Dani Carvajal, pilier du couloir droit et figure d’expérience du vestiaire madrilène, vient de recevoir une nouvelle qui met fin prématurément à son année 2025. À quelques heures du choc contre Liverpool, le club espagnol a confirmé que son latéral droit de 33 ans s’était récemment fait opérer du genou droit, une intervention qui le tiendra éloigné des terrains plusieurs mois.

Dani Carvajal forfait jusqu’en 2026

Dans un communiqué officiel, le Real Madrid a précisé que Dani Carvajal avait subi une arthroscopie du genou droit, réalisée avec succès par le docteur Manuel Leyes, sous la supervision du staff médical du club. L’opération, menée il y a quelques jours, marque le début d’un long processus de rééducation que le défenseur entamera dans les prochains jours à Valdebebas. L’absence du capitaine merengue représente un coup dur pour Xabi Alonso, qui devra composer sans l’un de ses hommes de base pour la fin de l’année.

Ce mardi, Dani Carvajal a lui-même pris la parole dans l’émission El Chiringuito afin de donner des précisions sur sa convalescence : « Ma date de retour ? On estime que ce sera au début de l’année 2026, avec la garantie d’être à 100 % de ma forme », a confié le latéral madrilène, affichant une détermination intacte malgré le contretemps. L’année 2025 s’achève donc prématurément pour le défenseur espagnol, dont le retour est désormais attendu pour la première partie de la saison 2026.