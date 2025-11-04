Liverpool - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Xabi Alonso avait déjà écrit l'histoire à Anfield en tant que joueur ; il y revient ce mardi soir en tant qu'entraîneur du Real Madrid pour un choc européen au sommet. Le retour de l'enfant prodigue, héros de la finale de 2005, dans son ancien jardin, aurait dû être une fête. Mais le contexte sportif, électrique, a transformé ces retrouvailles en une bataille sous haute tension.

Un Real Madrid intouchable mais diminué

L'entraîneur basque revient à la tête d'une machine à gagner. Leader de la Liga et auteur d'un parcours parfait en Ligue des Champions, le Real Madrid de Xabi Alonso impressionne l'Europe. Porté par un Kylian Mbappé en état de grâce et un Vinicius Junior devenu la bête noire des Reds, le Real semble intouchable. Pourtant, cette armada se présente en Angleterre avec une défense totalement décimée par les blessures, obligeant Alonso à un bricolage tactique pour contenir les assauts anglais.

Getty Images

Liverpool, la peur du vide avant le choc

Car Liverpool doit impérativement réagir. Après une série de défaites consécutives, une première depuis plus de dix ans, les Reds ont stoppé l'hémorragie ce week-end mais restent fébriles. Privés de leur gardien titulaire Alisson et avec des recrues stars qui peinent à trouver leurs marques, les hommes d'Arne Slot doivent prouver qu'ils ont encore l'étoffe d'un grand d'Europe. Une défaite ce soir les plongerait dans une véritable crise.

Le cas Alexander-Arnold, l'autre retour explosif

Comme si le retour d'Alonso ne suffisait pas, ce match est aussi celui de Trent Alexander-Arnold. L'enfant du club, parti libre au Real Madrid cet été dans des conditions houleuses, revient pour la première fois à Anfield. L'accueil qui lui sera réservé par le public, qui a pu se sentir trahi, sera l'un des grands enjeux émotionnels d'une soirée où le passé et le présent vont violemment se télescoper.

Sur quelle chaine suivre le match Liverpool - Real Madrid ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France Canal+ Sport, MyCanal 🌍 MENA BeIN Sports MENA 2, BeIN Connect, TOD 🌍 Afrique francophone Canal+ Sport 2 Afrique 🇪🇸 Espagne M+ Liga de Campeones 🇮🇹 Italie Sky Sport Arena 🇩🇪 🇵🇹 DAZN (streaming) 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport 2 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 1 🌍 Balkans Arena Premium 1

💡 Astuce : Utilisez un VPN pour accéder aux plateformes de streaming disponibles dans d'autres régions si vous êtes à l'étranger.

Comment regarder de partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Liverpool - Real Madrid

Venue and timing of the match.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Liverpool

Le Liverpool FC retrouve un élément clé avec le retour de Ryan Gravenberch, enfin remis de sa blessure à la cheville. Une bonne nouvelle pour Arne Slot, qui devra néanmoins composer sans Alexander Isak et Curtis Jones, toujours touchés à l’aine. Si le milieu anglais a pu reprendre l’entraînement collectif, le buteur suédois, lui, reste forfait pour cette rencontre.

Le technicien néerlandais sera également privé de Alisson Becker (ischio), Giovanni Leoni (ligaments croisés) et Jeremie Frimpong (ischio). Malgré ces absences, la dynamique des Reds reste positive, portée par un collectif équilibré et efficace. Le duo Alexis Mac Allister – Andy Robertson, décisif le week-end dernier, devrait être reconduit, tout comme le onze victorieux, Slot préférant miser sur la continuité avant ce choc face aux quinze fois champions d’Europe.

Infos de l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid devra une nouvelle fois faire sans plusieurs cadres en défense avant son déplacement à Anfield. Dani Carvajal (genou), Antonio Rüdiger (cuisse) et David Alaba (mollet) sont toujours indisponibles, tandis que le jeune Franco Mastantuono reste écarté en raison d’une pubalgie persistante.

Initialement suspendu en Ligue des champions, Carvajal aurait dû retrouver sa place, mais sa longue absence jusqu’en 2026 contraint Xabi Alonso à revoir ses plans. Trent Alexander-Arnold, remis de sa blessure aux ischios, postule ainsi pour une titularisation face à son ancien club. Toutefois, l’Anglais n’a pas encore rejoué la moindre minute depuis son retour, n’apparaissant que sur le banc lors des deux derniers matchs de Liga. En cas de prudence, Federico Valverde pourrait de nouveau dépanner au poste de latéral droit.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement