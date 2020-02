L'agent de Karim Benzema affirme que son joueur a prolongé au Real Madrid

De passage ce mercredi soir sur RMC, Karim Djaziri, l'agent de l'attaquant français, a été sondé sur l'avenir de son client.

Les médias espagnols affirmaient récemment que Karim Benzema avait prolongé au et son agent a confirmé cette information ce mercredi :

La 100e de Benzema avec le Real en Ligue des Champions

"Il vient de prolonger son contrat jusqu’en 2022, c’est officiel", confirme ainsi Karim Djaziri.

Plus d'équipes

"Ça l’emmènera jusqu’à 35 ans. On ne sait déjà pas ce qu’on va faire demain, donc après on verra… Ce qui est sûr, c’est qu’il a toujours eu dans son cœur, même s’il a la tête au Real aujourd’hui. C’est l’un des rares joueurs qui a fait son club formateur, et un seul autre club derrière.", a ajouté l'agent.

Un retour à l'OL dans le futur n'est donc pas à exclur pour le natif de Bron.

L'article continue ci-dessous