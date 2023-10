Real Madrid : la date de départ d'Ancelotti dévoilée

Mercredi, Carlo Ancelotti est retourné dans son pays natal, l'Italie, pour une occasion très spéciale.

Il a assisté à la cérémonie de remise des diplômes à l'Université de Parme après avoir obtenu sa licence en "Sciences et techniques des activités motrices préventives et adaptées".

Il a également reçu le titre de docteur honoris causa de l'université. Lors de la cérémonie de remise de ce titre, Paolo Andrei, recteur de l'université de Parme, a semblé confirmer accidentellement qu'Ancelotti quitterait le Real Madrid pour le Brésil à la fin de la saison en cours, comme l'indique MD.

L'article continue ci-dessous

"En 2024, Carlo Ancelotti attend une aventure extraordinaire qui, pour beaucoup d'entraîneurs, ne serait qu'un rêve : le banc de touche du Brésil. Il est le premier étranger des soixante dernières années à diriger l'équipe, et seulement le quatrième de son histoire. L'admiration que nous lui portons est générale et dépasse toutes les frontières.

"C'est un grand honneur et une grande joie pour nous et nous sommes très reconnaissants à Carlo Ancelotti d'avoir accepté ce prix. Ancelotti est un véritable ambassadeur de notre pays et de notre région dans le monde, et le fait qu'il ait pu réussir dans des réalités si différentes fait de lui une véritable légende".

Il semblait presque certain qu'Ancelotti quitterait le Real Madrid à l'expiration de son contrat l'été prochain, et la Fédération brésilienne de football l'a sollicité pendant une bonne partie de l'année 2023 pour qu'il prenne en charge l'équipe nationale. Il semble que ce soit la première confirmation concrète que cela se produira.