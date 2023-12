Real Madrid : L’appel du pied d’Endrick à Kylian Mbappé

En attendant de rejoindre le Real Madrid en 2024, Endrick vient d’envoyer un message à Kylian Mbappé.

Joueur du Real Madrid depuis fin de l’année 2022, Endrick va rejoindre les vice-champions d’Espagne à l’été 2024 après avoir atteint l’âge de maturité (18 ans). Actuellement en vacances après être sacré champion du Brésil avec son club Palmeiras, le jeune attaquant brésilien a accordé une interview à The Athletic dans laquelle il lance un appel à Mbappé.

Endrick explique les intérêts des clubs anglais

Endrick Felipe Moreira de Sousa, de son complet, aurait pu signer à Chelsea plutôt qu’au Real Madrid où il est attendu à l’été 2024. Se confiant à The Athletic, le joueur de 17 ans avoue avoir été approché par plusieurs géants européens à l’instar de Chelsea et du Paris Saint-Germain. Mais il a toujours un amour fou pour le Real Madrid, d’où le choix de la Maison Blanche.

« À un moment donné, on parlait beaucoup de Erling Haaland et Kylian Mbappé pour Madrid et c’est à ce moment-là qu’il y a eu un fort intérêt de la part de Chelsea et du Paris Saint-Germain (…) Ils m’intéressent beaucoup et ce seraient d’excellentes options. J’ai été attiré par la Premier League, la ville de Londres et le fait que l’anglais est la langue économiquement dominante dans le monde. Mais j’ai toujours fait comprendre à mon agent que mon rêve était le Real Madrid », a-t-il expliqué.

La demande indirecte d’Endrick à Mbappé

En fin de contrat en 2024 avec le club francilien, Kylian Mbappé pourrait débarquer au Real Madrid gratuitement. Si le club de la capitale espagnole a décidé d’attribuer le numéro 9 au jeune brésilien plutôt qu’au Français, Endrick souhaite quand-même jouer sous les mêmes couleurs que Mbappé au Santiago Bernabéu.

« Je veux juste être heureux en jouant au football comme j’ai toujours voulu. Évidemment, si je peux jouer avec Vinicius Jr, Rodrygo ou Kylian (Mbappé), ce sera quelque chose de très bien. Mais Florentino et tous les gens autour de lui savent quoi faire, ce qui sera mieux pour le club. Chaque fois qu’il y a des joueurs de haut niveau dans l’équipe, l’équipe développera mieux », a ajouté le jeune avant-centre.