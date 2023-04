Endrick, la future pépite du Real Madrid, évoque la pression autour de son futur transfert

Alors qu'il rejoindra le Real Madrid en 2024, Endrick a évoqué la pression autour de lui depuis l'annonce de ce transfert.

Une signature au Real Madrid lorsque l'on a 16 ou 17 ans est parfois difficile à gérer. C'est ainsi que des joueurs comme Vinicius Junior, Martin Odegaard ou encore Reinier Jesus ont eu du mal à lancer leur carrière pourtant prometteuse, les deux derniers cités ayant même dû partir pour le faire. Le dernier en date est Endrick. Attaquant brésilien, le joueur de 16 ans évolue actuellement à Palmeiras et y restera jusqu'à ses 18 ans à l'été 2024.

Déjà critiqué par les médias

Mais s'il n'évolue pas encore sous les couleurs des Merengues, il en ressent déjà la pression. Scruté de toutes parts depuis l'annonce de son futur transfert, le Brésilien subit déjà la pression des grands joueurs de la Maison Blanche. L'attaquant est déjà sous le feu des critiques en raison de ses statistiques cette saison (1 but en 13 matches). Mais s'il ne souhaite pas se faire plaindre, le joueur de 16 ans a toutefois du mal à comprendre un tel engouement et une telle pression sur ses jeunes épaules.

"Parfois, je me demande pourquoi ils ont mis autant de médias sur moi ? Je n’ai rien demandé de tel. Il y a des situations qui dépassent les bornes : '"Ah, c’est le nouveau Pelé". Personne ne sera Pelé, il est le roi du football. Mais il n’y a rien à faire maintenant, on ne peut pas demander aux gens de ne pas parler de ma vie. J’ai toujours dit que j’aimerais avoir tous les Brésiliens de mon côté, mais je comprends de plus en plus que ce n’est pas possible et qu’il y aura toujours des gens pour m’attaquer", a-t-il confié à GQ.