Real Madrid : Kroos rend un énorme service à un joueur

Le Real Madrid a appris que Toni Kroos prendrait sa retraite à la fin de la saison.

Le club merengue tentera d'atténuer le choc en conservant Luka Modric. La semaine dernière, on apprenait que les deux joueurs étaient proches d'une prolongation d'un an, et Marca affirme aujourd'hui que l'accord a été signé.

L'accord entre Modric et le président Florentino Perez a été trouvé, après que Modric ait accepté une réduction significative de son salaire et un rôle réduit dans l'équipe la saison prochaine. Le joueur de 38 ans était mécontent au début de la saison après avoir été écarté, mais il semble avoir accepté cette situation.

L'article continue ci-dessous

Modric vise la Coupe du monde 2026 avec la Croatie, tandis que le Real Madrid a décidé qu'avec la perte de Kroos et probablement du capitaine Nacho Fernandez cet été, il serait bénéfique de conserver son leadership une année de plus.

Il ne fait aucun doute que l'héritage de Modric est l'un des plus importants de l'histoire du club, et le fait de le perdre, ainsi que Kroos, dans la foulée serait un coup dur pour le club, les fans et le vestiaire. Les Blancs auraient décidé de ne pas offrir de nouveau contrat à Modric, mais le départ de Kroos rendra sans doute la décision beaucoup plus simple pour Perez.