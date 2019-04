Real Madrid - Karim Benzema, modèle de régularité en Liga

Encore buteur face à Huesca dimanche lors de la victoire du Real Madrid (3-2), Karim Benzema a ajouté une nouvelle équipe à la liste de ses victimes.

"C'est l'une des meilleures saisons de Benzema. Au-delà des buts et des chiffres. Nous savons qu'il pouvait marquer des buts. Les sentiments avec Varane sont plus que positifs. Il est bien ici, malgré les rumeurs", avait déclaré en conférence de presse Zinédine Zidane, l'entraîneur de , au sujet de son attaquant français, à la veille de la réception de pour le compte de la 29ème journée de .

Des louanges méritées, qui trouvent un écho encore plus important ce lundi, le Real Madrid, mené au score à deux reprises devant ses supporters, l'ayant finalement emporté sur le fil grâce à un troisième et dernier but inscrit par Karim Benzema, d'une magnifique frappe enroulée allant se loger en pleine lucarne du portier adverse.

En , Karim Benzema ne fait pas de jaloux

Auteur de son 14ème but de la saison dans le championnat d' , le joueur formé à l'OL, sauveur d'un soir, en a profité pour se créditer d'une statistique impressionnante. En effet, en faisant trembler les filets du promu, le joueur de 31 a désormais inscrit au moins un but contre les 34 formations affrontées en Liga depuis le début de sa carrière (141 buts au total), comme révélé par le statisticien Opta Jean.

34 - Karim @Benzema a marqué contre toutes les équipes qu'il a affrontées dans sa carrière en Liga (141 buts face à 34 équipes). Sauveur. pic.twitter.com/SBmojqVLRu — OptaJean (@OptaJean) 31 mars 2019

Une performance qui témoigne de la régularité du buteur tricolore, très apprécié par les supporters de la Maison Blanche. Grâce à ce but tardif, Karim Benzema a en tout cas permis aux siens de revenir à deux points des Colchoneros au classement et de siéger à la troisième place du championnat d'Espagne.