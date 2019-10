Real Madrid - Karim Benzema : "Gagner tous les matchs"

Élu joueur du mois de septembre par les fans du Real Madrid, Karim Benzema a promis que son équipe allait vite retrouver "un très haut niveau".

Karim Benzema n’a pas réalisé un mois de septembre exceptionnel. En cinq rencontres disputées avec le , l’attaquant français n’aura inscrit "que" 3 buts, pour aucune passe décisive. Seulement voilà, les fois où KB9 a fait trembler les filets ont permis à la Maison Blanche d’empocher les trois points, comme face à avec un doublé (3-2) ou Séville (1-0). Suffisant pour que les supporters madrilènes l’élisent joueur du mois.

Benzema demande de la patience

Il faut dire que le Real dans son ensemble n’a pas non plus réalisé un grand mois de septembre. Notamment à cause du match soporifique lors du derby contre l’Atlético de Madrid (0-0), mais surtout en raison de la claque reçue sur la pelouse du PSG (0-3) en Ligue des Champions. Le titre de Benzema n’est donc pas volé, mais le Tricolore aura visiblement de la concurrence lors des prochains mois puisqu’il a promis que toute l’équipe allait monter en puissance.

"Recevoir un prix de la part du public est toujours différent car c'est ton public et, nous, on joue pour eux, je me sens donc très heureux, s’est d’abord félicité l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais sur le site officiel du Real. Je me sens très bien actuellement, comme toute l'équipe. Peu à peu nous allons retrouver un très haut niveau pour gagner tous les matchs."

Le Clásico en ligne de mire…

Une promesse qu’il faudra bien évidemment assumer. Mais Benzema, meilleur joueur madrilène depuis le départ de Cristiano Ronaldo, devrait être au rendez-vous. Et le Français a conscience qu’aucun cadeau ne sera fait à son équipe. "Nous abordons les prochains matchs tout en sachant que dans le football il n'y a pas de match facile", a d’abord rappelé KB9.

"C’est un mois très important pour nous car la Ligue des Champions revient et nous allons avoir trois matchs très difficiles, mais nous sommes prêts à jouer", a finalement conclu l’ancien compère de CR7. Leader de la avec 2 points d’avance sur le Barça, le Real affrontera Majorque après la trêve internationale, puis… les Blaugrana, le 26 octobre. Avant ça, il y aura un périlleux et déjà crucial déplacement européen à gérer sur la pelouse de .