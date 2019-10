Pour Wenger, Hazard sera la "solution" du Real Madrid mais ne remplacera pas Ronaldo

L'ancien entraîneur d'Arsenal estime que le meilleur est à venir pour Eden Hazard avec le Real Madrid sans qu'il ne remplace Cristiano Ronaldo.

Selon Arsène Wenger, le n’a toujours pas vu le véritable Eden Hazard - mais même quand cela sera le cas, il ne remplacera pas Cristiano Ronaldo.



Hazard a inscrit son premier but en lors du dernier match de Madrid avant la trêve internationale, une victoire 4-2 contre Grenade, qui a permis à l’équipe de Zinedine Zidane de rester en tête du classement de .

"Il sera la solution, mais pas en remplacement de Ronaldo, c’est certain", a déclaré Wenger à BeIN Sports à propos de Hazard. "Il ne marquera pas 50 buts par an car c'est ainsi qu'ils jouent au football désormais.



Ils ont besoin d'un autre buteur au Real Madrid parce que Benzema a maintenant 32 ans et s'ils avaient quelqu'un de plus jeune pour marquer les buts, ils pourraient peut-être très bien le faire", a indiqué l'ancien entraîneur d' , persuadé du talent de l'ex élément de



"Eden Hazard est un joueur exceptionnel qui crée des occasions et peut conclure parfois quand il le souhaite dans les grands matches.



Il n'a peur de personne - je ne pense pas que le Real ait encore vu le véritable Hazard, il n'est pas aussi fort que possible. C'est pourquoi je crois qu'ils vont découvrir le vrai Hazard."



La pré-saison d'Hazard a été perturbée par une blessure aux ischio-jambiers. Le joueur, âgé de 28 ans, a fait six apparitions depuis son arrivée en provenance de Chelsea cet été. Il n’a joué que deux fois 90 minutes, mais a débuté jeudi soir avec la lors du carton 9-0 contre Saint-Marin.