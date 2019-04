Real Madrid - Karim Benzema blessé à la cuisse

Via un communiqué médical, le Real Madrid a annoncé la blessure de son attaquant Karim Benzema, touché au niveau du au biceps fémoral gauche.

Rayonnant cette saison à la pointe de l'attaque, le Français Karim Benzema est le seul et unique rayon de soleil dans la saison particulièrement compliquée du , distancé en championnat et éliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions après trois titres consécutifs dans cette même compétition.

Vraisemblablement libéré et responsabilisé par le départ de Cristiano Ronaldo à la Turin, l'attaquant formé à l'OL et arrivé en 2009 dans la capitale espagnole a tout simplement porté son équipe pendant de longs mois, en témoignent ses 21 buts inscrits dans le championnat espagnol depuis le début de saison.

Blessure musculaire au biceps fémoral gauche pour KB9

Malheureusement, force est de constater que cet exercice 2018-2019 pourrait déjà être terminé pour Karim Benzema. En effet, alors que ce dernier avait inscrit un triplé retentissant face à l' il y a quelques jours (3-0), sa participation pour les prochaines échéances du Real est fortement compromise, comme l'indique un communiqué médical publié par la Maison Blanche ce samedi, pas forcément rassurant.

"Après les tests effectués aujourd'hui par notre service médical du Real Madrid sur notre joueur Karim Benzema, il a été diagnostiqué une blessure musculaire au biceps fémoral gauche. Evolution en attente", peut-on lire sur le communiqué en question. Une blessure musculaire, donc, pour celui qui compte pas moins de 81 sélections avec l'Equipe de depuis ses débuts en mars 2007 face à l'Autriche (1-0).

Autant dire que la fin de saison s'annonce encore plus galère qu'elle ne l'était déjà pour les protégés de Zinédine Zidane, déjà distancés de six points par leurs rivaux de l'Atlético de Madrid, deuxièmes au classement, et ce à seulement cinq journées du terme.