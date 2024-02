Real Madrid, Javier Tebas confirme l'arrivée de Kylian Mbappé

Le président de la Liga, Javier Tebas, a confirmé vendredi, la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Kylian Mbappé sera, selon toute vraisemblance, un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Même si le joueur et le club n’ont encore rien annoncé officiellement, il y a au moins une certitude à l’heure actuelle : Mbappé quittera le PSG en fin de saison. Et il est évident que la fin de son aventure parisienne annonce le début de celle madrilène comme l’a confirmé un certain Javier Tebas vendredi.

Javier Tebas met fin au suspense sur la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé informait le PSG qu’il ne prolongera pas son contrat au terme de cette saison. L’international français devrait alors rejoindre le Real Madrid où une prime à la signature monumentale l’attend l’été prochain. En attendant l’officialisation de sa signature du joueur, Javier Tebas, lui, se projette déjà en confirmant l’arrivée Mbappé dans la capitale espagnole. Une très bonne nouvelle pour le président de la Liga qui considère le Français comme l’un des « trois joueurs dominants sur la planète » à l’heure actuelle.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Sachant qu’il quitte le PSG, il y a 99 % de chances que Mbappé signe au Real. Mais je ne sais pas si c’est d’ores et déjà signé. Si c’est une bonne nouvelle ? Bien sûr, pour le Real et pour le football espagnol. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde. De mon point de vue, Bellingham, Haaland et Mbappé sont les trois joueurs dominants sur la planète, et deux sont au Real Madrid (…) », lance le dirigeant espagnol dans un entretien accordé au journal, L’Equipe.

Javier Tebas félicite le Real Madrid pour le coup Mbappé

Orphelin de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore de Karim Benzema, la Liga a régressé en termes d’audience ces dernières saisons. Il a fallu le recrutement de Robert Lewandowski par le Barça et celui de Jude Bellingham par le Real Madrid pour voir le championnat espagnol retrouver petit à petit, sa grandeur. Si le club catalan ne peut pas se permettre de frapper de grands coups financièrement, ce n’est pas le cas du Real Madrid. Une chance dont se réjouit Javier Tebas qui félicite déjà le Real Madrid pour Kylian Mbappé.

« Le Real a été très prudent financièrement et s’est préparé à la signature de Mbappé. Florentino Pérez ? Cela fait trois ans qu’il ne me parle pas. Mais cela me fait plaisir qu’ils engagent Mbappé. Et je profite de cet entretien pour lui envoyer le message que je suis ravi que le Real fasse de tels recrutements pour avoir une équipe d’envergure. Mbappé ? Il va nous aider, dans les prochaines années, à consolider tout ce que nous avons déjà fait », ajoute le président de la Liga.