Liga, Javier Tebas s'enflamme pour Kylian Mbappé

Le président de la Liga, Javier Tebas, s’est prononcé dimanche, sur l’arrivée probable de Kylian Mbappé la saison prochaine.

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. L‘ international français a informé ses dirigeants jeudi dernier de sa décision de partir au terme de la campagne en cours. L’ancien joueur de Monaco devrait ainsi filer en Liga et au Real Madrid. Une arrivée qui enchante le président du championnat espagnol, Javier Tebas.

Fin de l’idylle entre Mbappé et le PSG

Comme révélé par Foot Mercato en début d’année, Kylian Mbappé va bien quitter la Ligue 1 et le PSG en fin de saison. L’information a même été confirmée par le journal, Le Parisien, qui ajoutait début février que le PSG ne s’attendait plus à une prolongation du Français.

Mais du côté du club francilien, on attendait que le Tricolore communique lui-même sa décision à la direction. Chose faite depuis jeudi dernier où L’Equipe et RMC confirmaient que Kylian Mbappé avait informé le PSG de son choix de ne pas prolonger en fin de saison. Ainsi, Kylian Mbappé va quitter le PSG après sept ans de bons et loyaux services qui l’ont vu devenir le meilleur buteur de l’histoire du club parisien.

Javier Tebas se réjouit de l’arrivée de Mbappé en Liga

Sauf surprise, Kylian Mbappé devrait déposer ses bagages au Real Madrid la saison prochaine. Après plusieurs années passées à le courtiser, le club madrilène aura enfin de gain de cause. Le dossier semble d’ailleurs très avancé au point où le Real a déjà choisi le numéro que portera le Français la saison prochaine. Par ailleurs, l’arrivée de Kylian Mbappé ne sera pas seulement bénéfique au club madrilène mais aussi à la Liga.

Le championnat espagnol va accueillir une nouvelle vedette depuis les départs de Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Karim Benzema. La signature de Mbappé au Real Madrid est donc une bonne nouvelle pour la Liga comme l’estime son président, Javier Tebas. « Cette année, nous avons le meilleur joueur du monde : Bellingham, la saison dernière Lewandowski était à un très bon niveau, l’Atlético a Griezmann, et si Mbappé arrive, cela nous aidera à être plus compétitifs et à grandir encore plus vite », a confié le dirigeant espagnol au média A Bola.