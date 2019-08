Real Madrid, Hazard successeur de Ronaldo ? Il répond !

Nouveau numéro 7 du Real Madrid, Eden Hazard récupère le numéro de la légende Cristiano Ronaldo.

Eden Hazard a marqué son premier but pour le lors de la récente victoire 1-0 en match amical contre (1-0) et espère être à nouveau impliquée contre la Roma dimanche. Madrid entamera sa saison de contre le Celta de Vigo une semaine plus tard et Hazard a tout pour en être un protagoniste.

Arrivé avec le statut de recrue phare de l'été, l'international belge est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de la Maison Blanche, comme Zinédine Zidane, son idole, et Cristiano Ronaldo ou Gareth Bale avant lui. Mieux, Hazard a aussi récupéré le numéro du Portugais, le mythique chiffre 7.

Pour autant, pas question pour les socios du club de comparer les deux joueurs, d'autant que leur approche du football diffère. Eden Hazard l'a souvent répété : il ne fait pas une obession des chiffres et des buts comme pouvait le faire l'inaltérable Cristiano. Et quand il est interrogé sur la comparaison, là aussi, l'ancien joueur de joue la carte de la modestie.

"Est-ce que je suis le successeur de Cristiano Ronaldo ? Je veux emmener au Real Madrid ce que je sais faire. Je veux être utile à mon entraineur ainsi qu’à mes coéquipiers", a-t-il sobrement commenté dans des propos accordés au Corriere della Sera.

Hazard a aussi rappelé à quel point il était honoré d'être dirigé par Zinédine Zidane. "Enfant, je rêvais un jour de porter le maillot du Real Madrid. Lorsque Real frappe à votre porte, vous ne pouvez faire qu'une chose: l'ouvrir. À Chelsea, j'ai passé des années inoubliables, mais me voilà au septième ciel. L'une de mes idoles, dans mon enfance, était Zinedine Zidane. J'avais son affiche dans ma chambre et maintenant j'ai l'occasion d'être coaché par lui".