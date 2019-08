Real Madrid, Hazard au "septième ciel" grâce à Zidane

Edn Hazard a indiqué qu'il était au "septième ciel" sous les ordres de son idole footballistique Zinedine Zidane au Real Madrid.

Eden Hazard a beaucoup appris de ses anciens entraîneurs Antonio Conte et Maurizio Sarri, mais a révélé qu'il était au "septième ciel" sous la férule de son idole footballistique Zinedine Zidane.

La recrue estivale du Real a marqué son premier but pour les merengue lors de la récente victoire 1-0 en match amical contre et espère être à nouveau impliquée contre la Roma dimanche. Madrid entamera sa saison de contre le Celta de Vigo une semaine plus tard et Hazard a souligné son état mental positif avant la campagne en félicitant son entraîneur.

"Enfant, je rêvais un jour de porter le maillot du ", a déclaré Hazard au Corriere della Sera. "Lorsque Real frappe à votre porte, vous ne pouvez faire qu'une chose: l'ouvrir. À , j'ai passé des années inoubliables, mais me voilà au septième ciel. L'une de mes idoles, dans mon enfance, était Zinedine Zidane. J'avais son affiche dans ma chambre et maintenant j'ai l'occasion d'être coaché par lui. "

Alors que Hazard entame un nouveau chapitre de sa carrière à Santiago Bernabéu, son ancien entraîneur Antonio Conte dirigera de son côté l' avec son coéquipier belge, Romelu Lukaku qui vient de rejoindre le club lombard. Hazard a exhorté les supporters italiens à ne pas sous-estimer l'ancien attaquant de .

"C’est un attaquant fantastique, un bombardier qui sait s’adapter à toutes les conditions de jeu", a ainsi déclaré Hazard. "Il marquera beaucoup - et c'est important pour un attaquant - mais ce serait une erreur de résumer son profil aux buts. Il peut faire beaucoup de choses. Tout le monde joue mieux avec lui dans l’équipe. "

Hazard a ensuite été convié à comparer ses anciens coachs chez les Blues : « Conte ou Sarri ?J'ai beaucoup appris d'eux. Ils sont différents les uns des autres en termes de caractère et d'idées de football, mais ils ont un point commun: ce sont deux gagnants. Ils ont un style marqué et savent quels messages transmettre aux joueurs. "