Real Madrid - Hazard : "J'espère marquer beaucoup de buts pour ce grand club"

Eden Hazard a ouvert son compteur but en faveur du Real Madrid lors du succès contre Grenade, samedi. Le Belge a des ambitions élevées pour la suite.

L'ancien élément de a marqué son premier but avec le Real, mais était plus heureux de la victoire qui les maintient en tête de la . Il a ouvert son compte pour le club merengue avec un magnifique lob lors de leur victoire 4-2 contre Grenade. Cette victoire permet au Real de rester en tête de la alors qu'ils tentent de mettre fin à deux années de domination de leurs rivaux, Barcelone, menés par Lionel Messi.

"Je suis heureux de cette victoire", a déclaré Eden Hazard à TV. "Lorsque vous jouez, vous voulez marquer, mais l’essentiel est d’obtenir la victoire. Nous sommes toujours en tête du classement, c'était notre objectif aujourd'hui.C’est toujours difficile d’obtenir ce premier but, mais une fois que vous l’avez, vous avez plus de confiance pour tirer et j’espère marquer beaucoup de buts pour ce grand club", a-t-il indiqué.



Bien que le score final confère une appréciation confortable, Grenade a donné des sueurs froides au Real, revenant à 3-2 après un déficit de 3-0, avant que le but de James Rodriguez en fin de match ne donne les trois points.



"Ce fut une victoire très difficile, car Grenade a très bien joué", a déclaré le joueur de 28 ans à la gloire des adversaires de samedi. Ils sont forts et c'est pourquoi ils sont deuxièmes de la Liga. Mais nous avons tout donné pendant les 90 minutes et avons gagné le match. Il y a toujours place à l'amélioration, mais ce sont trois points importants."