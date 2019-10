Chelsea "plus beau à voir jouer sans Eden Hazard" selon un ancien joueur

Un consultant de la télévision anglaise estime que Chelsea se porte mieux sans Eden Hazard parti en été au Real Madrid.

L'arrivée de Frank Lampard a coincidé avec le départ d'Eden Hazard de . Le début de campagne des Blues est pourtant plus que correct.

Les Londoniens sont en quatrième place en , à deux petits points de , et occupent la première place dans leur groupe de Ligue des Champions après la victoire de cette semaine contre l' Amsterdam.

Les consultants anglais sont d'ailleurs surpris de voir que Chelsea a évolué d'un point de vue ludique depuis le départ de son stratège belge :

"Frank Lampard est en train de faire ce que personne ne pensait possible. Il rend Chelsea plus beau à voir jouer sans Eden Hazard", considère Robbie Savage, ancien joueur de Premier League (entre 1993 et 2011), aujourd'hui consultant.

"Lampard a transformé cette équipe pour en faire l'une des formations les plus agréables à voir jouer, derrière et Manchester City", analyse-t-il dans les pages du Mirror.

Tout ça grâce à Frank Lampard : "Il est en train de faire de Chelsea l'un des outsiders, comme Leicester il y a quatre ans, en profitant des vertus de la jeunesse", explique encore Savage.