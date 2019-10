Real Madrid, Hazard réagit avec humour aux critiques

L'international belge est revenu sur les critiques à son égard concernant ses performances chez les Merengue et est content du succès de la Belgique.

Eden Hazard connaît des premiers mois compliqués avec le . Attendu comme la nouvelle star des Merengue, l'international belge a été perturbé par une blessure dans sa préparation et peine à montrer son meilleur niveau. Buteur pour la première fois avec le maillot du Real Madrid face à Grenada lors de son dernier match, Eden Hazard est fortement critiqué depuis le début de la saison et surtout par la presse madrilène qui attend beaucoup plus de la recrue la plus chère de l'été.

Après le match de la , Eden Hazard est revenu sur les critiques à son encontre de la presse espagnole, des propos relayés par la Dernière Heure : "Non, les semaines n’ont pas été difficiles pour moi. C’est clair que ça m’a fait du bien, car on voit des choses différentes avec l’équipe nationale. Je savais qu’au Real, tout est grand. C’est pour ça que j’y suis allé. Les critiques de la presse ? Je ne parle pas bien espagnol donc de toute façon… (rires)".

"La première place du groupe est importante"

Ce dimanche, la Belgique, d'ores et déjà qualifiée pour l'Euro, après sa victoire en cours de semaine dernière contre Saint-Marin à domicile, s'est imposé ce dimanche soir sur la pelouse du Kazakhstan. Passeur décisif sur le second but de Thomas Meunier, Eden Hazard a été encensé par une grande partie de la presse belge après la rencontre. En zone mixte, l'ancien attaquant de s'est félicité de ce succès et a affiché ses ambitions pour la suite.

"On s'amuse toujours quand on joue au foot. C'est vrai qu'on était déjà qualifié, mais ça montre aussi l'état d'esprit du groupe. Le coach nous avait que l'objectif maintenant c'est de prendre du plaisir et d'essayer de gagner tous les matches. Aujourd'hui c'était compliqué, les Kazakhs sont bien entrés dans le match, ils ont été agressifs. Après, quand on regarde la physionomie du match, je pense que l'addition aurait pu être plus lourde. (...) ça montre que le groupe vit bien, que le groupe a toujours envie de gagner. Ca montre qu'on est prêt pour faire de grandes choses", a constaté l'attaquant du Real Madrid.

"Une huitième victoire consécutive un nouveau record ? Maintenant il faut qu'on fasse ça dans le football européen. Je ne pense pas qu'on soit une équipe qui cherche les records, mais s'ils peuvent tomber, tant mieux. On sait qu’aller en , ce sera compliqué. Mais le plus important pour nous, désormais, c’est de bien préparer l’Euro dans nos clubs respectifs. On sait que c’est à ce moment-là que nous serons jugés. La première place du groupe, évidemment qu’elle est importante ! Pour éviter Bakou ? Moi j’ai des bons souvenirs là-bas !", a conclu l'international belge.