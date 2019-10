Real Madrid, Gareth Bale déterminé à quitter le club ?

L'international gallois aurait pris sa décision et souhaiterait quitter le club madrilène selon la presse espagnole.

Indésirable durant tout l'été, Gareth Bale est finalement resté au . L'international gallois était très proche de rejoindre la avant que le transfert ne tombe à l'eau. L'ancien ailier de a finalement été réintégré dans l'équipe première une fois le mercato terminé et a été l'une des rares satisfactions des Merengue en ce début de saison. Avec deux buts et deux passes décisives en sept matches, Gareth Bale a été le seul au niveau face au PSG en .

Récemment, Zinedine Zidane avait salué l'attitude positive de Gareth Bale : "Ce qui a changé c’est qu’il va rester. Le plus important c’est qu’il veut rester. C’est vrai qu’il y avait beaucoup de choses autour de lui. J’ai dit des choses. C’est un joueur important, il l’a démontré. Bale est plus concentré, littéralement. C’est la même chose que ce qu’on a tout le temps dit. Il est ici avec nous, et il fait partie de l’équipe. Comme tous les joueurs, il fait partie de l’équipe. Et il va bien".

Bale "maltraité" par Zidane ?

Mais selon la presse espagnole et As, sa non convocation lors de la deuxième journée de Ligue des champions contre le l'aurait irrité au plus haut point. Ce serait même la goutte d'eau ayant fait déborder le vase de l'international gallois. Recruté par Tottenham contre 101 millions d'euros en 2013, Gareth Bale enchainait les matches et n'était pas en manque de rythme physiquement ce qui augmenterait son incompréhension concernant le choix de Zinedine Zidane.

Dans une interview accordée à Sky Sports en septembre, Gareth Bale révélait son mal-être chez les Merengue : "J’ai compris que j’étais devenu le bouc-émissaire. Je ne le prends pas au pied de la lettre, même si tout cela n’est pas très juste. La fin de la dernière saison a été difficile, je ne le nie pas. Pas seulement pour moi mais pour l’équipe. C'était difficile à la fin de la saison dernière, on ne peut pas le nier, pas seulement pour moi, mais pour l'équipe".

Gareth Bale se sentirait "maltraité" par Zinedine Zidane selon la presse espagnole. Le Français ne lui offrirait pas la possibilité de prouver tout ce qu’il peut apporter à l’équipe. La situation serait désormais claire : Gareth Bale veut claquer la porte et quitter le Real Madrid. Son agent, Jonathan Barnett serait déjà en train de prendre les choses en main afin de trouver une porte de sortie à son poulain selon AS. Le feuilleton de l'avenir de Gareth Bale va repartir de plus belle.