Stats - La très bonne habitude de Benzema au Real Madrid

Karim Benzema a développé une habitude salutaire cette saison au Real Madrid comme le démontrent les statistiques.

Karim Benzema a été l'une des grandes stafisfations d'un aux performances mitigées depuis le début de la saison. L'attaquant français est à 21 buts en cette année, soit autant qu'un certain Leo Messi.

L'ancien lyonnais était de retour sur la feuille de match samedi après-midi contre Grenade lors de la victoire 4-2 du Real Madrid. L'attaquant français a ouvert le score sur la première attaque du match en reprenant victorieusement un superbe service de l'extérieur du pied gauche signé Gareth Bale.

Sur les six buts inscrits par le buteur tricolore en Santander cette saison, cinq ont permis au Real de mener 1-0. Benzema a donc pris la bonne habitude d'ouvrir la marque en championnat.

Des buts inscrits contre le , et Grenade à domicile, ainsi que contre le et Séville. Son autre but cette saison avait permis aux siens de mener 2-0 contre Levante.

Bref, Benzema est à son meilleur niveau cette saison et le Real Madrid profite de ses bonnes dispositions...